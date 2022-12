Wéér twee Russische oligarchen op mysterieuze wijze overleden: ‘Dit geeft een signaal af’

Pavel Antov Beeld rv

Afgelopen zaterdag overleed Pavel Antov, een Russische oligarch, na een val van de derde verdieping van een hotel in India. De dood van Antov, die zijn fortuin vergaarde met worstenfabrieken, is de laatste in een reeks onverklaarbare sterfgevallen van Russische oligarchen sinds het uitbreken van de oorlog, van wie een aantal openlijk kritiek hebben geuit op de Russische invasie in Oekraïne.

Ook Antov werd beschuldigd van kritiek op de strijd in Oekraïne. In juni zou er op zijn WhatsAppaccount een bericht zijn verschenen waarin hij een Russisch raketbombardement op Oekraïne omschreef als ‘terrorisme’. Later verklaarde hij dat het ging om een misverstand en dat hij de ‘speciale militaire operatie’ van Rusland in Oekraïne steunde.

Twee dagen voor de dood van Antov, stierf Vladimir Budanov, een lokale politicus en vriend van de worstenmiljonair, in hetzelfde hotel aan een hartaanval. De lijst met zelfdodingen en ongelukken onder prominente Russen blijft groeien. Minstens 12 oligarchen, van wie velen een belangrijke functie in de olie en gassector vervulden, zouden op geheimzinnige wijze om het leven zijn gekomen, zo meldt CNN.

Uitzonderlijk

Andere bronnen spreken dit jaar zelfs over meer dan twintig sterfgevallen, zoals de 2022 Wikipedia Pagina Russian Businessmen Mystery Deaths. “Dat er zoveel prominente Russen overlijden is uitzonderlijk,” meent Ruslanddeskundige Helga Salemon verbonden aan het The Hague Centre for Strategische Studies. “Het is een gek jaar door de oorlog,” legt Salemon uit.

De Ruslanddeskundige weet niet of deze mensen al dan niet opzettelijk om het leven zijn gebracht. Salemon kan zich inbeelden dat sommige oligarchen sinds het uitbreken van de oorlog het gevoel hebben dat hun leven voorbij is: “Veel van hen hebben een tweede huis in Europa, waar ook hun kinderen studeren. Door de oorlog stortte dat mooie leven in elkaar, ineens konden ze hier niet blijven,” legt Salemon uit.

Openlijke kritiek

Dat ligt anders bij zakenmannen die zijn overleden, nadat zij kritisch waren op het Russische beleid, denkt Salemon: “Als iemand eerst kritisch was, dan is dat zeker verdacht.” Zo riep het bedrijf Lukoil, Ruslands grootste particuliere bedrijf en na Gazprom de tweede energieproducent, in maart op tot een ‘zo snel mogelijke beëindiging van het gewapende conflict.’ In de maanden die volgden overleden twee bestuursleden, de ene door een val uit een ziekenhuisraam en de ander aan een hartstilstand.

Het is zeker niet voor het eerst dat kritische Russen op geheimzinnige wijze om het leven komen. Tijdens de corona pandemie vielen enkele artsen op mysterieuze wijze uit een ziekenhuisraam, nadat zij in een video kritiek hadden geuit op het Russische coronabeleid. Tussen 2014 en 2017 zouden zeker 38 prominente Russen het slachtoffer zijn geworden van onopgeloste moorden of verdachte sterfgevallen, stellen onderzoekers van USA TODAY.

Waarschuwing

De meest recente sterfgevallen in India zouden mogelijk bedoeld kunnen zijn als een waarschuwing voor andere oligarchen, denkt Salemon. Sinds de oorlog zijn veel mensen uit Rusland gevlucht. Poetin zou niet willen dat met name hooggeplaatste personen het land verlaten. “Dit geeft een signaal af: jullie mogen het land niet uit, anders loopt het slecht met jullie af,” vertelt Salemon.

Tot op heden is daar echter nog geen bewijs voor gevonden. De Indiase politie doet op dit moment onderzoek naar het overlijden en ziet geen aanwijzingen voor moord.