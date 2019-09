Weer tientallen lijken gevonden in Mexico

Forensisch experts graven massagraf uit in de buurt van Guadalajara. Beeld AFP

Waarschijnlijk gaat het om een massale afrekening in het drugscircuit, iets wat vaker voorkomt in Mexico.

“Toen we de lichamen vonden waren dertien lijken compleet, de rest was onvolledig,” zei een hoge functionaris van de staat Jalisco.

Eerder deze week werden nog 44 lichamen geïdentificeerd die een maand eerder eveneens in Guadalajara waren gevonden. Die menselijke resten werden in 119 tassen begraven. De lugubere vondst werd gedaan toen omwonenden begonnen te klagen over de stank. De meeste lichamen waren in stukken gezaagd, waardoor het lastig is om iedereen te identificeren.

Het is niet bekend wie er verantwoordelijk is voor het massagraf.