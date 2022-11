Weer Netanyahu of toch niet? Stem van Arabisch-Israëlische kiezer is beslissend

Benjamin Netanyahu, omringd door aanhangers en beveiliging in Tel Aviv. De ex-premier aast op een comeback bij de vijfde verkiezingen in vier jaar tijd. Beeld AP

Yair Lapid toog vorige week naar Nazareth met een waarschuwing. Bij een bijeenkomst met de burgemeester en lokale bestuurders van de stad sprak de Israëlische premier dreigende woorden. “Als jullie burgers niet gaan stemmen, dan moeten ze begrijpen dat wat het laatste jaar aan hen is gegeven, ook weer afgenomen zal worden.”

Met ‘jullie burgers’ doelde Lapid niet op de Nazareners in het bijzonder, maar op de bevolkingsgroep waartoe het overgrote deel van de inwoners van de stad behoort: de Arabisch-Israëlische bevolking. Deze groep – Palestijnen met het Israëlische staatsburgerschap – vormt ruim 20 procent van de bevolking van Israël en speelt een cruciale rol in de verkiezingen die dinsdag plaatsvinden.

Het is de vijfde keer in nog geen vier jaar dat er gestemd moet worden, en net als in voorgaande jaren lijkt de stembusgang te gaan eindigen in een politieke impasse. Alleen de opkomst van de Arabisch-Israëlische bevolking lijkt deze impasse te kunnen doorbreken. Een lage opkomst kan voormalig premier Benjamin Netanyahu – en een uiterst rechtse coalitie – aan de macht helpen, terwijl een hoge opkomst een welkome duw zou zijn in de rug van Netanyahu’s politieke tegenstanders.

Gevaarlijke kiesdrempel

De huidige Israëlische politiek is verdeeld in twee kampen: de partijen die achter Netanyahu staan in zijn nieuwe gooi naar het premierschap, en de partijen die er alles aan willen doen om te voorkomen dat hij opnieuw premier wordt.

Volgens de laatste peilingen zijn beide kampen verwikkeld in een nek-aan-nekrace, maar lukt het niemand om de benodigde 61 zetels voor een meerderheidscoalitie te halen; het anti-Netanyahu-kamp onder leiding van Yair Lapid staat op 56 zetels, het Netanyahu-blok eindigt net iets hoger, op 60 zetels.

Een van de grootste gevaren voor het blok van Lapid is de kiesdrempel. Vier van de anti-Netanyahu-partijen (de Arbeiderspartij, het linkse Meretz, het communistische en Arabisch-nationalistische Hadash-Ta’al en de islamistische Verenigde Arabische Lijst) lijken volgens de peilingen maar met de hakken over de sloot die drempel van 3,25 procent te halen. Als een partij de drempel niet haalt gaan de stemmen verloren, en blijven er meer zetels over die naar het blok van Netanyahu kunnen gaan. Zo’n scenario zou Netanyahu over de eindstreep kunnen helpen.

Reële kans voor Netanyahu

Het is een vooruitzicht dat Lapid en andere politici van het anti-Netanyahu-kamp angst aanjaagt, terwijl ze het land door jakkeren om de Arabisch-Israëlische gemeenschap aan te sporen te gaan stemmen. De partijen die rond de kiesdrempel zweven zijn namelijk partijen waar, afgaand op de laatste jaren, normaal een aanzienlijk deel van de Arabisch-Israëlische stemmen heengaat.

Het lijkt een lastige klus te worden. Een peiling vorige maand voorspelde een historisch dieptepunt: slechts 39 procent van de Arabisch-Israëlische gemeenschap zou van plan zijn te gaan stemmen. In de peilingen van afgelopen week valt dat percentage iets hoger uit, maar als de opkomst de 45 procent niet haalt, dan is het volgens politieke analisten aannemelijk dat het blok van Netanyahu een meerderheid krijgt.

Teleurstelling

Veel stemgerechtigden uit de Palestijnse gemeenschap blijven dit jaar om verschillende redenen liever thuis. Zo voelen velen zich überhaupt niet vertegenwoordigd door de regering of betrokken bij de staat die in 2018 wettelijk vastlegde dat Israël ‘een natiestaat van het Joodse volk’ is, maar niet van de moslims en christenen die er wonen.

Ook is er teleurstelling in de eigen partijen. Zo was er bij aanhangers van de Verenigde Arabische Lijst, ook bekend als Ra’am, aanvankelijk hoop op verandering nadat de groepering vorig jaar als eerste onafhankelijke Arabische partij onderdeel werd van een regeringscoalitie.

Partijleider Mansour Abbas beloofde de maatschappelijke positie van zijn kiezers te verbeteren. Maar daar is het lang niet volgens iedereen van gekomen. De 42-jarige Fatma Alasam vertelt aan de Israëlische krant Haaretz hoe ze de vorige keer op Ra’am stemde, maar zich nu gedesillusioneerd voelt.

“Mensen worden nog altijd van hun land verdreven, de criminaliteit is toegenomen en het racisme tegen ons ook,” vertelt ze. “In het verleden is ons verteld dat als we onderdeel werden van de regeringscoalitie, we van binnenuit invloed konden uitoefenen. Maar we zijn nu lid van de regeringscoalitie geweest, en er is niks veranderd.”

Breuk in de samenwerking

Behalve de teleurstelling onder stemmers van Ra’am heerst er ook frustratie onder stemmers van de drie andere Arabische partijen. Vorig jaar deden ze mee aan de verkiezingen als één lijst – de Verenigde Lijst – zodat het zeker was dat de kiesdrempel gehaald zou worden.

Ditmaal zorgde onderling gekibbel ervoor dat het Palestijns nationalistische Balad uit het verbond stapte, terwijl de partijen Hadash en Ta’al wel samen verder gaan. Voor stemmers die hoopten op een verenigde Palestijnse stem in de Knesset, het Israëlische parlement, is dat weinig bemoedigend.

Dinsdag zal duidelijk worden hoeveel Arabische Israëliërs ondanks alles toch besluiten naar het stembureau te gaan. En peilers zullen, gezien het gewicht dat de gemeenschap plotseling heeft in deze verkiezingen, net zoveel oog hebben voor de eerste exitpolls als voor de opkomstcijfers. Naar verwachting zal de definitieve uitslag binnen enkele dagen bekend zijn.