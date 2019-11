Weer neemt het vuur alles over in Californië

Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in San Bernardino, Californië. Beeld AP

Oktober is normaal gesproken wijnmaand in het noorden van Californië. De oogst is binnen, het is tijd voor vrolijke najaarsproeverijen. Maar tientallen wijngaarden ten noorden van San Francisco melden klanten en toeristen dat ze niet hoeven te komen. Het personeel van de wijngaarden is geëvacueerd en de stroom afgesloten vanwege een enorme bosbrand, ruim 300 vierkante kilometer groot. Vanuit het ruimtestation ISS kon de Amerikaanse astronaut ­Andrew Morgan de rookpluim boven de baai van San Francisco zien hangen.

De wind is inmiddels gaan liggen en het gevaar wat geweken. Ruim de helft van de zogeheten Kincadebrand is onder controle. Tienduizenden geëvacueerde bewoners van het wijngebied mogen naar huis. Maar nog altijd zijn ruim vijfduizend brandweermensen bezig het resterende vuur te bestrijden. Gisteren stond de teller op zeker 349 gebouwen die zijn verwoest door de vlammen, waaronder vele woningen en de wijngaard Soda Rock in Healdsburg.

De eigenaren zagen hun proeflokaal op tv in vlammen opgaan. ‘We zijn kapot,’ schreven ze op Facebook. Het personeel is veilig en de oogst was voor 99 procent compleet, vertelt Rose ­Jimenez van de vereniging van wijnboeren in Sonoma, waar Soda Rock ligt. De meeste flessen zijn gelukkig elders opgeslagen, dus de schade aan de voorraad valt mee.

Krakkemikkig elektriciteitsnetwerk

De schrik zit er wel goed in. De vorige twee bosbrandseizoenen in Californië waren verwoestender dan ooit. Bij een van die branden kwamen vorig jaar in het stadje Paradise 85 mensen om. Nu zijn vooralsnog geen doden gemeld. ­Californië heeft zo veel brandgevaar doorstaan, dat razendsnelle evacuaties soepel verlopen.

Het brandenseizoen is zeker nog niet voorbij. In het zuiden van Californië woedt het vuur volop in Ventura County, ten noorden van Los ­Angeles. Bovendien breken er ook regelmatig nieuwe branden uit, die binnen enkele uren meerdere huizen kunnen vernietigen.

Na maanden zonder regen jagen herfst­stormen door Californië. Santa Ana’s heten ze, maar lokaal staan ze bekend als ‘duivelswind’. Die haalt soms bijna orkaankracht. De begroeiing is na de lange zomer kurkdroog, waardoor een vonk zich razendsnel kan uitbreiden tot een forse brand.

Natuurbranden worden intenser door klimaatverandering, constateren wetenschappers. Drie van de vijf grootste branden in de geschiedenis van Californië braken in de afgelopen drie jaar uit. “Hoewel bosbranden een natuurlijk onderdeel zijn van het landschap in Californië, start het brandenseizoen elk jaar eerder en eindigt het later,” waarschuwt de ­afdeling bosbouw en brandbeveiliging van de staat.

Een rapport van de Little Hoover Commission, die toezicht houdt op het bestuur van de staat, wijst ook op mismanagement van bossen. Sinds de vroege twintigste eeuw is elke vlam zo snel mogelijk gedoofd, schrijven de onderzoekers. Maar zonder kleinere branden die het bos af en toe opschonen, is Californië nu bedekt met een dikke laag begroeiing die als brandstof kan dienen. Bovendien is veel gebouwd in brandgevaarlijke gebieden.

Een krakkemikkig elektriciteitsnetwerk doet de rest. Volgens schattingen zaten ruim twee ­miljoen klanten recent zonder stroom, omdat het net uit voorzorg was platgelegd. Leverancier PG&E vreesde dat vonken van bovengrondse kabels brand zouden veroorzaken. Dat is diverse keren gebeurd. Toen Paradise vorig jaar door vuur werd weggevaagd, begon de brand bij het netwerk van PG&E. Moderniseren zit er niet in: PG&E zit dankzij gigantische schadeclaims nog dieper in financiële problemen dan vóór de ramp in Paradise.

LeBron James

Bewoners van Californië zijn gefrustreerd over de stroomuitval, die scholen en bedrijven dwingt te sluiten. Volgens PG&E zijn medewerkers bedreigd, uitgescholden en aangevallen. Ook andere nutsbedrijven in het zuiden hebben hun elektriciteitsnet deels stilgelegd vanwege brandgevaar. Rond Los Angeles, waar LADWP het net beheert, viel eerder deze week een tak op een elektriciteitskabel. Dat de bosjes daaronder vlam vatten, leidde tot een brand die museum Getty Center in Los Angeles bedreigde en zo’n zevenduizend mensen uit hun huizen joeg, ­onder wie basketballer LeBron James.