Weer massale protesten in Libanon

Libanezen zijn zondag weer massaal de straat opgegaan om hervormingen te eisen. Boze burgers demonstreerden in Beiroet en in belangrijke steden als Sidon en Tripoli. Zij scandeerden leuzen als ‘revolutie’ en ‘allemaal betekent allemaal’, waarmee ze het vertrek eisten van politieke leiders.

Het lijkt te gaan om de grootste protestacties sinds premier Saad Hariri vorige week zijn ontslag indiende. In de hoofdstad trokken duizenden mensen naar het grote Martelaarsplein. “We zijn allemaal verenigd tegen de leiders die niets hebben veranderd in dit land,” zei een 37-jarige vrouw.

De grootschalige protesten begonnen vorige maand. Libanezen reageerden toen woedend op een geplande belasting op telefonie via gratis diensten als WhatsApp. De regering krabbelde terug, maar kreeg de geest niet meer in de fles. Burgers bleven demonstreren om hun ongenoegen duidelijk te maken over onder meer corruptie, de slecht draaiende economie en het politieke systeem.

Vertrek

Demonstranten hebben ook het vertrek geëist van president Michel Aoun. Die riep in een op televisie uitgezonden toespraak op de eenheid te bewaren. Het 84-jarige staatshoofd zei dat een plan is opgesteld om corruptie en de economische problemen aan te pakken. “Het zal niet makkelijk zijn. We hebben jullie inspanningen nodig”, stelde hij.

Duizenden aanhangers van Aoun verzamelden zich bij het presidentieel paleis in Baabda, bij Beiroet. Daar stelden mensen dat zij het weliswaar eens zijn met de eisen van de betogers, maar dat ze ook vinden dat de president moet aanblijven. “Generaal Aoun is een hervormer en een oprechte man. Hij is niet corrupt en hij is ook geen dief,” zei een vrouw. “Hij probeert corruptie aan te pakken.”