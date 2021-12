Wéér een schandaal rond Boris Johnson: woede na geruchten over stiekem kerstfeestje

De Britse premier Boris Johnson is opnieuw verwikkeld in een schandaal. Beeld REUTERS

Wat is er aan de hand op Downing Street?

Een betere vraag is: wat speelde er op 18 december vorig jaar? De Daily Mirror berichtte vorige week over een kerstfeest in de ambtswoning van de premier. Zo’n vijftig mensen zouden hutjemutje op elkaar hebben gestaan en spelletjes hebben gespeeld. Op zich niks mis mee, ware het niet dat Londen op dat moment gebukt ging onder een strenge lockdown. Kerstfeestjes waren uit den boze.

Het Daily Mirrorverhaal verdween alweer naar de achtergrond, toen dinsdagavond een video opdook. Zender ITV News had de hand weten te leggen op beelden van een ‘oefenpersconferentie’ van 22 december.

Er hing een jolige sfeer. “Wat weet u van een kerstfeest?” vraagt iemand. Johnsons woordvoerder Allegra Stratton reageerde dat ze naar huis is gegaan. Een andere medewerker zegt dat er geen feest was, maar slechts ‘kaas en wijn’. “Het was een bedrijfsfeest en er werd geen afstand gehouden,” zegt Stratton tot slot, lachend hangend boven haar katheder.

Hoe werd er gereageerd?

Vol ongeloof. ‘Een zieke grap,’ kopte de Daily Mail. ‘Het feestje is voorbij – inmiddels,’ schreef The Daily Record. En zelfs The Daily Telegraph, de krant waar Johnson jarenlang een column had, opende met: ‘Ga niet naar werk, ga wel naar feestjes’.

Premier Johnson bood in het parlement zijn excuses aan, al herhaalde hij dat hij niet op de hoogte was van een feest. “Ik ben ook woest.” Hij kondigde een onderzoek aan. Ook presenteerde Johnson gisteren strengere coronamaatregelen, zoals meer thuiswerken en een bredere inzet van de coronapas. Critici, zelfs vanuit zijn eigen partij, noemen het een afleidingsmanoeuvre.

Allegra Stratton, de voorlichter van het filmpje, maakte gisteren huilend bekend dat ze opstapt.

Dit is niet het eerste schandaal rond Johnson, toch?

Het is zelfs niet het eerste schandaal rond zijn ambtswoning. Een renovatie – Johnsons verloofde vond het interieur van de vorige premier Theresa May maar oubollig – liep gigantisch uit de klauwen. De premier zou daarom geld hebben aangenomen van rijke (partij)vrienden. Recent lag Johnnson onder vuur omdat hij een partijgenoot beschermde die lobbyregels had overtreden. En er was zijn vreemde optreden bij een bijeenkomst van de Britse industrie, waar Johnson zijn bewondering voor Peppa Pig World uitsprak.

Hoe gaat het nu verder?

Johnson overleeft vooralsnog iedere storm: kiezers zijn bereid hem veel te vergeven. Tegelijkertijd doet dit het vertrouwen in zijn coronabeleid geen goed. Het medische tijdschrift The Lancet publiceerde vorig jaar een onderzoek naar het ‘Cummings effect’, vernoemd naar de in ongenade geraakte adviseur van Johnson. In mei vorig jaar overtrad hij de coronaregels toen hij met virusachtige symptomen besloot zijn familie te zoeken. Vervolgens hielden Britten zich slechter aan de coronaregels.