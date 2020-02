Weer Democratische kandidaat afgehaakt in de race om presidentschap

Oud-gouverneur van Massachusetts Deval Patrick. Beeld EPA

Patrick stopt vanwege de teleurstellende uitslag voor hem in New Hampshire, waar dinsdag voorverkiezingen zijn gehouden. Hij kreeg daar volgens Amerikaanse media minder dan 0,5 procent van de stemmen. “Daarom heb ik besloten met onmiddellijke ingang mijn campagne stop te zetten,” zegt hij in een verklaring.

In New Hampshire won Bernie Sanders de voorverkiezingen. De 78-jarige Sanders wisselde in deze staat van plek met Pete Buttigieg, die in Iowa met een nipte voorsprong van hem won. Op de derde plek verraste Amy Klobuchar. Elizabeth Warren en Joe Biden staan op de teleurstellende vierde en vijfde plek.

Afvallers

Twee kandidaten vielen af in New Hampshire. Een teleurgestelde Andrew Yang liet na de eerste exitpolls van de voorverkiezingen in de staat New Hampshire aan zijn medewerkers weten dat hij ermee stopt. De eerste uitkomsten waren ‘niet het resultaat waar we zo hard voor hebben gevochten’, aldus Yang, die vorige week in Iowa slechts een procent van de stemmen kreeg.

Ook senator Michael Bennet staakte zijn campagne voor de nominatie van de Democraten. De 55-jarige senator uit Colorado maakte dat kort na de exitpolls bekend. Tijdens de voorverkiezingen in Iowa haalde hij volgens de officiële resultaten nul procent van de stemmen binnen.

Eerder deden nog meer dan twintig Democraten een poging de officiële presidentskandidaat van hun partij te worden, maar daar zijn er nu nog maar acht van over.