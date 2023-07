Wéér aanklacht tegen Donald Trump, dit keer is het een stuk ingrijpender

Trump is vooralsnog met afstand favoriet om de kandidaat van de Republikeinse partij te worden. Beeld Getty Images

Een voormalige Amerikaanse president tegen wie een strafzaak loopt: Trump was in maart de eerste in de geschiedenis. Er kwam niet veel later een tweede aanklacht bij, in de komende weken worden een derde en een vierde verwacht.

Trump meldt dat hij een brief heeft gekregen van speciaal aanklager Jack Smith, tot voor kort in Den Haag werkzaam bij het Kosovotribunaal. Vorig jaar keerde Smith terug naar de VS om onderzoek te doen naar Trumps pogingen de macht te behouden, nadat hij de verkiezingen van 2020 had verloren. De brief meldt nu officieel dat Trump onderwerp is van dat strafrechtelijke onderzoek.

Bestorming

Trump en zijn bondgenoten verspreidden na de verkiezingen van 2020 onwaarheden over fraude. Ze zetten lokale bestuurders en medewerkers van kiesraden onder druk en probeerden zogeheten kiesmannen te vervangen door hun eigen mensen. Uiteindelijk riep Trump aanhangers op naar Washington te komen. Dat leidde tot de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Trump stelt dat het allemaal onder legitiem protest en zijn vrijheid van meningsuiting valt. Hij zet zichzelf neer als slachtoffer van een hetze met politieke motieven. ‘Volgens de Amerikaanse grondwet heb ik het recht om te protesteren tegen een verkiezing die, daar ben ik van overtuigd, vooropgezet en gestolen is’, schreef hij op zijn eigen onlineplatform Truth Social.

Twintig jaar cel

Wat in de verwachte nieuwe aanklacht zal staan is nog onduidelijk. Volgens Amerikaanse media wordt Trump verweten dat hij officiële procedures van het Congres heeft gedwarsboomd, dat hij de Amerikaanse staat opgelicht heeft en dat hij Amerikaanse burgers hun stemrecht wilde ontnemen. Daarop staan in theorie respectievelijk maximaal twintig, vijf en tien jaar cel. Uiteindelijk moeten een rechter en een jury van burgers oordelen.

Met de potentiële derde aanklacht loopt de druk op Trump verder op. De eerste twee strafzaken draaien, in de ogen van veel Amerikanen, om betrekkelijk kleine vergrijpen: het betalen van zwijggeld aan een minnares in campagnetijd en het niet overdragen van staatsgeheimen na een presidentstermijn.

Vertrouwen in democratie

De derde aanklacht lijkt veel ingrijpender. In de zaak over de verkiezingsuitslag staat het vertrouwen in het democratische systeem van de VS op het spel. De vierde aanklacht kan komen uit de staat Georgia, waar Trump lokale bestuurders gevraagd zou hebben ‘stemmen te vinden’.

Ondertussen is de campagne voor de presidentsverkiezingen van eind volgend jaar al begonnen. Trump is vooralsnog met afstand favoriet om de kandidaat van de Republikeinen te worden. Precies in de periode dat Amerikaanse burgers mogen kiezen wie ze op het stembiljet willen zien, zal hij zich moeten verdedigen in meerdere rechtszaken.

Campagne

Andere kandidaten voor de Republikeinse nominatie vrezen dat het nieuws zal worden gedomineerd door discussies over Trump. Het leidt af, zei een gefrustreerde kandidaat Nikki Haley, oud-ambassadeur bij de VN. “We hebben een nieuwe generatie leiders nodig. We kunnen niet doorgaan met dit drama.”

Trump blijft campagne voeren alsof er niets aan de hand is. Zijn team hoopt dat Amerikaanse kiezers genoeg hebben van de onderzoeken en het er niet meer over willen hebben. Medewerkers laten tegenover Amerikaanse journalisten ook doorschemeren dat Trumps gooi naar het presidentschap ook een manier is om eventuele gevangenisstraf te ontlopen.