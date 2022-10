Webb-telescoop maakt adembenemende foto van iconische ‘Zuilen der Schepping’

Acht jaar nadat de Hubble-telescoop voor het laatst een iconische foto maakte van de ‘Zuilen der Schepping’, heeft zijn opvolger James Webb een nog mooiere opname gemaakt van het bijzondere ruimteverschijnsel. Het verschil tussen de twee foto's is spectaculair.

Het verschijnsel zelf is al adembenemend. De zogenoemde ‘Zuilen der Schepping’ (Pillars of Creation) zijn onderdeel van de Adelaarsnevel, die zich op 6500 lichtjaar afstand van de aarde bevindt. De nevelformatie dankt haar naam aan de vorm van ‘pilaren’ en omdat er veel stervorming in plaatsvindt.

Op de foto lijken het echte massieve stenen zuilen, maar dat is gezichtsbedrog. De ‘zuilen’ bestaan uit koele wolken van gas en stof. Als die wolken gaan krimpen onder invloed van de zwaartekracht, worden ze in het centrum heter, waardoor op zeker moment sterren gevormd worden.

De Hubble-ruimtetelescoop maakte in 1995 de eerste opname van het verschijnsel. In 2014 volgde een nieuwe, twee keer zo scherpe opname. De drie indrukwekkende torens van veelkleurige gaswolken en slierten van donker kosmisch stof waren op de nieuwe foto in veel groter detail te zien door het gebruik van betere camera's.

Infrarood licht

Nu gaat de James Webb-ruimtetelescoop daar overheen met een nog scherpere opname die nog niet eerder ontdekte details toont. In tegenstelling tot de Hubble heeft de Webb de zuilen gefotografeerd in infrarood licht. Daardoor zijn veel jonge sterren te zien, herkenbaar als de roze, rode en karmozijnrode stippen. Ook zijn aan de rand golven te zien, die op eerdere foto's niet zijn waargenomen.

De nieuwe beelden zijn vrijgegeven door het Europese ruimtevaartagentschap ESA. Ze helpen astronomen in het bijwerken van hun modellen over het ontstaan van sterren.

De James Webb-ruimtetelescoop, die sinds juli operationeel is, is de krachtigste ruimtetelescoop ooit. De opvolger van de Hubble is ontwikkeld door de Verenigde Staten, Europa en Canada.