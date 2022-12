Webb-telescoop geeft spectaculaire nieuwe kijk op het heelal: ‘Ongekend hoge kwaliteit’

Beeld van James Webb-telescoop. Beeld AFP

Op haar scherm staat een prachtbeeld, gemaakt door de James Webb-ruimtetelescoop: de Zuilen der schepping. De spectaculaire foto’s gingen na hun eerste publicatie, al uitgebreid rond. De veelkleurige gigantische gas- en stofwolken zijn een kraamkamer van nieuwe sterren. ‘Kijk, dit lijken net vingers van E.T.,’ zegt Ewine van Dishoeck, met een verwijzing naar het populairste fictieve ruimtewezen ooit. Zij stuurt haar cursor naar een smalle uitloper.

‘Zie je die kleine, roodgloeiende puntjes op die zogenaamde vingers? Daar worden nieuwe sterren geboren,’ zegt de Leidse astrofysicus. “Deze beelden zijn van ongekend hoge kwaliteit. Zo veel scherper dan de beelden van Hubble, de voorganger van Webb.’’

Koelsysteem

Van Dishoeck is vol van de prestaties van de ruimtetelescoop die vorig jaar Kerstmis werd gelanceerd. Eenmaal op zijn plek, in een baan op 1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde, ging hij in juli aan het werk. Met aan boord de Miri, een camera/spectrometer die infraroodstraling waarneemt. Van Dishoeck heeft mede aan de wieg gestaan van de Miri, die vacuüm wordt gehouden en een eigen koelsysteem heeft. Zij werkte 25 jaar mee aan de ontwikkeling.

Vorig jaar sprak zij vurig de hoop uit dat na de lancering alles naar behoren zou werken. ‘Er waren enkele cruciale momenten. Na aankomst in de juiste baan moesten de grote zonneschermen uitklappen en de telescoop moest zichzelf scherpstellen,’ zegt Van Dishoeck. “Voor onze Miri was het extra spannend. Aan de zonkant van de panelen is het 51 graden Celsius, daarachter is het min 236. Om de Miri goed te laten werken moet hij echter nog kouder zijn, min 267. Daarom is begin april de koeler aangezet. Medio april zagen we dat Miri voldoende koud was – 6 graden boven het absolute nulpunt van 273 – om goed te kunnen functioneren. Anders hadden we alleen maar ruis gezien.’’

Schoonheid

Toen op 12 juli de allereerste resultaten binnenkwamen, was Van Dishoeck ‘over the moon.’ “Ook letterlijk. Vergeet niet dat de telescoop op een afstand van vier keer de afstand van de maan tot de aarde staat.’’

De gerenommeerde astrofysicus noemt de resultaten verbluffend. ‘De beelden zijn van een absolute schoonheid en ook de data blijven verrassen,’ aldus Van Dishoeck. Op de site Webbtelescope.org staan behalve van de Zuilen der schepping ook spectaculaire beelden van het heel diepe heelal, met daarop tienduizenden sterrenstelsels. “Elk puntje dat je ziet, is een sterrenstelsel. Zo ver in het heelal zijn we nog nooit gekomen.’’ De verste twee sterrenstelsels die Webb heeft waargenomen, werden al 350 tot 400 miljoen jaar na de oerknal (zo’n 14 miljard jaar geleden) gevormd.

Astronomen hopen vurig dat Webb met de detectie van middel-infraroodstraling antwoord geeft op vragen die hen al zo lang bezighouden. Hoe zijn de allereerste sterren en sterrenstelsels ontstaan? Hebben grote stelsels zich gevormd uit kleinere? Hoe hebben hemellichamen zich gevormd in de stofschijven rond jonge sterren? Met de Miri kan Webb door stofwolken heen kijken waarin sterren en planeten schuilgaan.

Zitten astronomen nu elke dag te stuiteren aan hun bureau? ‘Het zijn heerlijke, drukke tijden. We leren meer over het ontstaan van sterrenstelsels en bijvoorbeeld de rol van zwarte gaten,’ zegt de wetenschapper.

Voor het eerst zijn ook chemische reacties in de atmosfeer van een exoplaneet (een planeet die draait om een andere ster dan de zon) vastgesteld, een hemellichaam waarop buitenaards leven mogelijk zou kunnen zijn. Het gaat om Wasp-39b, op 700 lichtjaar van de aarde. Een van de bestanddelen is zwaveldioxide. Er werden ook vingerafdrukken van CO2, water en natrium gevonden. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA kunnen we met die resultaten tekenen van bewoonbaarheid op exoplaneten beter interpreteren.

Water in het heelal

‘Met Miri is het slechts wachten op meer bewijzen van water in het heelal,’ aldus Van Dishoeck, die hiermee haar eigen onderzoek belicht. Haar taak is speuren naar bouwstenen van leven in het heelal. Daarvoor richt zij zich vooral op ijskoude, ijle gaswolken waar nieuwe sterren en planeten worden geboren. “Daarover publiceren we binnenkort resultaten. Die hebben te maken met vingerafdrukken van ijs. Wolken in het heelal zitten vol met stofdeeltjes die zijn omgeven met ijs en dat kun je heel goed meten met de Miri. Zo krijg je zicht op de ingrediënten die nodig zijn bij de vorming van sterren, van planeten.’’

Maar er staan nog genoeg belangrijke vragen open. “Zo zie je in de atmosfeer van sommige exoplaneten water, in die van andere niet. Hoe kan dat? En wat betekent dat? Voor een antwoord zijn we dus nu volop bezig met het verwerken en het bestuderen van data van de James Webb.’’

Hoe vat de astrofysicus de oogst van de eerste vijf maanden van de nieuwe ruimtetelescoop samen? “Webb verandert onze kijk op het universum. Met de telescoop zetten we enorme stappen voorwaarts in onze kennis van het heelal. De eerste maanden waren heel intens, en spannend als ik een pakket data ontving. Het voelde als het uitpakken van een sinterklaascadeautje met surprise.”

Nauwkeurig

Van Dishoeck was dit jaar een bevoorrecht gebruiker van de ruimtetelescoop. Door haar grote rol bij de ontwikkeling van de Miri kreeg zij extra waarnemingstijd. “Dat levert wel meer werk op. 27 januari is de deadline voor het indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen. Dat wordt een enorme competitie, nu iedereen ziet wat de telescoop allemaal kan.’’

Gelukkig kan de ruimtetelescoop langer worden gebruikt dan was voorzien. “Omdat Webb zo nauwkeurig is gelanceerd en direct in een goede baan werd gebracht, is er nauwelijks extra brandstof gebruikt. De oorspronkelijke levensduur was op basis van beschikbare restbrandstof vastgesteld op tien jaar. Nu blijkt dat er nog brandstof is voor ten minste twintig jaar. Nodig om Webb op koers te houden en de telescoop de juiste kant op te richten. Maar alle elementen van Webb zijn wel ontworpen en getest voor een periode van tien jaar. We weten dus niet hoe de telescoop die extra tien jaar doorkomt. Hubble stond dichtbij en kon worden gerepareerd en geüpdatet, Webb staat te ver weg voor herstelservice.’’