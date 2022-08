We houden van Ibiza, en Ibiza van ons: ‘Nederlander is flexibel, past zich aan en geeft een goede fooi’

Ibiza is duur. En deze zomer weer overvol. Maar de Nederlander is er dol op, of die nou jong of oud is, beroemd of onbekend. In acht jaar is het aantal Nederlanders dat er vakantie viert verzevenvoudigd. Wat is de aantrekkingskracht?

Het bord bij de ingang van beachclub Tropicana aan het baaitje van Jondal meldt rond het middaguur dat er geen ligbedden meer beschikbaar zijn. In drie talen: Spaans, Engels en Nederlands. En dat is niet voor niets. Op en tussen die bedden, en in het restaurant, en in het water waar stevige kiezels je ontvangen, overal hoor je Nederlanders. Grote groepen tegelijk soms, want Ibiza ‘doe’ je vooral met veel vrienden, of een flinke familie. Het liefst samen in een mooi, groot huis met zwembad.

Zoals vriendinnen Tirza de Bruyn (41) uit Bodegraven, met haar zoontje Stef (8), en Mirjam (50) uit Amsterdam, met haar ­kinderen Luca (19) en Isa (18). Ze kwamen al op Ibiza nog voordat de kinderen waren geboren, in groepen van twintig tot wel dertig man. “Aanvankelijk huurden we een huis, tot mijn broer jaren geleden bedacht: ik wil hier een eigen plekje, waarom geen huis kopen? En dat deed hij,” zegt Mirjam.

Uit dat huis, iets in het binnenland, zijn ze nu gekomen voor een dagje strand. Dit keer in de zomer, maar net zo goed buiten het hoogseizoen. Al meer dan twintig jaar. Waarom Ibiza? “Altijd goed weer, lekker eten, en ­uitgaan hè.” Ja, natuurlijk ook nu nog, op haar vijftigste, lacht Mirjam. Mét de kinderen. “Dit jaar mag ik voor het eerst de disco in,” zegt zoon Luca. Hij is al twee keer geweest, waaronder in de mythische Pacha. De andere klinkende namen zijn Ushuaia, Amnesia, Privilege. Elke avond treedt wel ergens een wereldberoemde dj op.

“Alle kinderen in onze groep komen op Ibiza sinds ze baby waren. Dit is ook hún eiland geworden. De oudsten komen nu zelf met vrienden hiernaartoe,” zegt Tirza de Bruyn. Ze ziet aan de kleine Stef wat zij allemaal voelen: “Iedereen wordt hier gewoon heel erg blij.”

Zij besparen de forse bedragen die een huurvakantievilla op Ibiza kost; wie nog wat voor eind augustus zoekt, is voor een huis met drie of vier slaapkamers tussen de 6000 en 40.000 euro kwijt. Per week. Na de twee stille covid-zomers zijn de prijzen alleen maar verder gestegen en de vraag is niet minder geworden.

Uitgaan en strand

“We zitten weer net zo vol als in 2019,” vertelt Fina Gallego, hoofd receptie van het hotel Ibiza Playa. Het hotel aan het strand van ­Figueretes telt steeds meer ­Nederlandse gasten. “Die houden van uitgaan én strand. Op tien minuten lopen zitten ze midden in de stad.” Maar waarom nu meer dan voorheen? “Er was ooit een film of televisieserie in jullie land over Ibiza. Én al die voetballers kwamen naar het eiland.”

Gallego doelt op het begin van het vorige decennium. Na het WK van 2010 streek een deel van de Oranje-internationals op Ibiza neer, mede vanwege het huwelijk van John Heitinga. Drie jaar later kwam regisseur Johan Nijenhuis met de film Verliefd op Ibiza. Dat alles had een magnetische werking. Kwamen in 2010 nog 40.000 Nederlanders hierheen, in 2013 waren het er zo’n 118.000, volgens statistieken van de regionale overheid, en in 2018 liefst 290.000. Opvallend ook: in het voorjaar vormen Nederlanders de grootste groep buitenlandse reizigers.

Steeds meer landgenoten besluiten er een huis te kopen. Ook veel bekendere Nederlanders koesteren er hun woning, zoals Patty Brard, het echtpaar Wendy van Dijk en Erland Galjaard, oud-voetbaltrainer Aad de Mos en schrijfster Saskia Noort. Voordeel: het hele jaar door zijn er rechtstreekse vluchten uit Nederland.

Het eiland Ibiza is de laatste jaren enorm populair geworden onder Nederlanders. Bij de beachclub Tropicana komen veel landgenoten, zoals de achtjarige Stef met zijn moeder Tirza de Bruyn (derde van links) en een groep vrienden. Beeld Edwin Winkels

In zaken

“Nu is Ibiza, qua huizenmarkt, een soort Amsterdam geworden: er is schaarste en de prijzen zijn de laatste jaren fors gestegen,” zegt Brabander François Verhoeven. Met zijn bedrijf Ibiza Estates ­bemiddelt hij tussen vooral Nederlandse en Belgische geïnteresseerden en Spaanse verkopers en makelaars. Aan de populaire oostkust, rond Santa Eulària des Riu, kosten volgens huizenwebsite Idealista van de 97 beschikbare vrijstaande woningen slechts vijf minder dan 900.000 euro.

Desondanks heeft Verhoeven op dit moment honderd nieuwe aankoopcontracten lopen. “De mensen willen hun geld niet meer op de bank hebben; stenen zijn een veilige belegging. Bovendien zijn ze zich er door covid bewust van geworden dat ze nú moeten leven en genieten. Niet wachten,” aldus de veertiger uit Waalre, die zich vorig jaar met zijn vrouw en twee jonge kinderen definitief op Ibiza vestigde.

Anderen gaan in zaken op Ibiza, aangetrokken door de nu ruim vier miljoen toeristen – van wie bijna de helft uit Spanje zelf – die het eiland jaarlijks bezoeken. Aan de bar op camping Parco bij Sant Antoni, aan de westkant, die van de populaire zonsondergangen, bij Café del Mar: “Meneer, mag ik twee cappuccino? Wij zijn van tent zes,” vraagt een jonge vrouw aan de Nederlandse uitbater. De man, schort voor en net uit de keuken gekomen waar hij het ontbijt voor zijn gasten bereidde, is John de Jong (55). Tot 2017 was de Hagenaar een grote horecabaas in Nederland, tot een conflict met zijn zakenpartners leidde tot zijn verwijdering uit The Harbour Club, met verschillende vestigingen in Nederland.

“Mijn vrouw en ik wilden eerst een bed and beakfast beginnen, maar toen dat niet doorging hoorde ik dat deze camping te koop stond,” legt hij uit. “Tijdens covid zijn we tot die beslissing gekomen, mede vanwege onze jongste zoon. Noah heeft een beperking, hij is officieel volwassen nu, maar heeft veel extra aandacht nodig. We wilden een nieuwe omgeving voor hem zoeken.” De Jong komt al lang op Ibiza en zag hoe het veranderde. “Vroeger reed je hier rond met een Deux Chevaux, het was heel vrijblijvend. Dat zie je nauwelijks nog.”

Een vlucht uit Nederland was het niet, zegt De Jong, die zijn gedwongen vertrek bij The Harbour Club maar moeilijk kon verkroppen. “Ik ben een jaar diep onder een deken gedoken. Mijn trots werd afgepakt, dat was het ergst.” Maar trots en vooral vreugde lijken teruggekeerd op de camping die hij met eigen handen en die van zakenpartner Jaco de Kempenaar in vijf maanden tot een ‘glamping’ ombouwde. Luxe tenten en kleine huisjes wisselen elkaar af; hij heeft plaats voor 130 gasten, en de in mei geopende camping is al vrij vol. “Mijn twee oudere zoons zeiden nog: pa, jullie wilden het toch rustig aan doen? Ha, en kijk mij nou hier.”



Niet alle projecten op Ibiza zijn zomaar een succes. Dichtbij, in Cala Tarida, staat beachclub Xaxa van de ex-echtelieden ­Wesley Sneijder en Yolanthe ­Cabau er al drie jaar leeg en verlaten bij. Maar aan de andere kant van het eiland, in het afgelegen Cala de Sant Vicent, dat tot de jaren zestig alleen per boot bereikbaar was, zit het vol bij On the Beach, al meer dan vijftien jaar eigendom van de Rotterdamse familie Zandwijk. Zoon Jay (39), geboren op Ibiza nadat zijn ouders zich er in de jaren zeventig installeerden, is er nu de baas.

Een goede fooi

Ook Jay heeft het aantal Nederlanders zien toenemen. “Ze hebben het seizoen hier verlengd, nu hebben we ook vóór juni en ná september nog veel gasten. En de Nederlander wordt gewaardeerd op Ibiza, hij is flexibel, past zich aan en geeft een goede fooi.” En, voegt Jay toe, hij is vernieuwend: “Wij waren de eersten hier in Sant Vicent met internet. En smoothies, daar hadden ze nog nooit van gehoord,” lacht hij.

Maar hoe heerlijk je Ibiza ook vindt, de volledige integratie kan wel even duren, waarschuwt Zandwijk, die met het nabije Boat House een tweede zaak opende. “Zoals ze hier zeggen: de grond van Ibiza is hard en droog. Een boom heeft er lange tijd nodig om goed te wortelen.”