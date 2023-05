Waterstoftruck rijdt ook groen in de bittere kou

In 2040 moet ook het vrachtverkeer CO 2 -neutraal zijn. De eerste waterstoftrucks komen eraan. ‘Dit is de grootste revolutie sinds de vrachtauto paard en wagen verving.’

Waterstof (H 2 ), daar is het weer. Overal waar verduurzaamd moet worden, komt het gas ter sprake. Dinsdag begon in Rotterdam de driedaagse World Hydrogen Summit (de Wereld Waterstoftop), waar over de groene toekomst van industrie, vervoer en andere energieverbruikers wordt gesproken met daarin een hoofdrol voor waterstofgas.

Ook voor vrachtvervoer is waterstofgas essentieel, denken grote vrachtwagenfabrikanten. Volvo heeft samen met grote concurrent Daimler een brandstofcel ontwikkeld om ook veertigtonners te laten rijden met slechts een wolkje stoom uit de uitlaat.

Zo’n waterstoftruck is een elektrische vrachtwagen die zijn energie niet uit batterijen haalt maar via de brandstofcel uit waterstofgas. Veel grote fabrikanten werken eraan. Hyundai rijdt met tientallen exemplaren proef in Zwitserland en ook Daimler test ermee in de Alpen.

Het Zweedse Volvo reed afgelopen winter met een FH veertigtonner onder barre winterse omstandigheden door Lapland in het uiterste noorden van Zweden. “Hij deed het perfect. Een elektrische vrachtwagen met batterijen heeft het in de kou of in de bergen moeilijk, maar met waterstof speelt dat niet,” zegt Lars Stenqvist, directeur techniek bij Volvo Group.

Ook DAF, waar vorige maand een bescheiden productielijn voor elektrische vrachtauto’s op batterijen in gebruik werd genomen, werkt aan een truck die op waterstofgas rijdt, alleen dan met een verbrandingsmotor. Paccar, het moederbedrijf van DAF, werkt intussen aan elektrische trucks met brandstofcellen waarin waterstofgas wordt omgezet in stroom.

Slechts een wolkje stoom ontsnapt uit de uitlaat van de waterstoftruck. Beeld Volvo Trucks

“Een elektrische auto is eigenlijk eenvoudig. Hij weegt 2000 kilo, staat bijna altijd stil en je rijdt er maar 20.000 kilometer per jaar mee. Een vrachtwagencombinatie weegt wel 60.000 kilo, rijdt 150.000 kilometer per jaar en staat bijna nooit stil. Dat vergt heel andere, veel robuustere elektrische techniek,” zei Roger Alm, algemeen directeur van Volvo Trucks bij de presentatie van de waterstoftruck. “We staan met onze industrie aan de grootste revolutie sinds we honderd jaar geleden paard en wagen inruilden voor de vrachtwagen.”

Het is overigens wel een peperdure revolutie. Daimler en Volvo, de twee grootste vrachtwagenproducenten van Europa, durfden de ontwikkeling van de waterstoftechniek niet alleen aan vanwege de kosten die in de vele honderden miljoenen lopen. “We maken samen de brandstofcel om waterstof om te zetten in elektriciteit, maar bij het maken van de vrachtwagens zijn en blijven we concurrenten.”

Dieseltrucks

De ontwikkeling van de brandstofcel voor vrachtwagens is gelukt, is de boodschap van Volvo. Over een paar jaar rollen de waterstoftrucks van lopende band in de vrachtwagenfabriek in Göteborg. Op die productielijn worden nu niet alleen dieseltrucks, maar ook trucks die rijden op biogas en elektrische trucks gemaakt. “Daar komt straks waterstof bij. Ook die gaan we in deze fabriek maken,” zegt Alm.

In het eerste kwartaal van 2023 werden er in Europa zeshonderd zware elektrische vrachtwagens verkocht, de helft daarvan waren Volvo’s. De Zweden zijn trots op hun groene trucks die met even groot gemak zijn te rijden als een elektrische auto. Alm toont foto’s van koning Willem-Alexander en koningin Máxima dieafgelopen najaar, tijdens het staatsbezoek aan Zweden, ook rondjes in zijn elektrische vrachtwagens kwamen rijden.

Energieverliezen

Waterstofgas zal echter niet een oplossing kunnen zijn voor al het vrachtverkeer. “Er gaat veel energie verloren bij de productie van waterstof en de omzetting van het gas in elektriciteit,” zegt Bert van Wee, hoogleraar aan de Technische Universiteit van Delft. “Maar waterstof kan een goede oplossing zijn voor gebieden waar het heel koud is of geen goede laadinfrastructuur aanwezig is.”

De energieverliezen bij de waterstofproductie spelen een minder grote rol in tijden dat er heel veel spotgoedkope groene stroom voorhanden is. Van Wee: “Als elektriciteit gratis is, is het uit kostenoverwegingen gunstiger om er waterstof mee te maken.”

Europa wil bovendien goedkope waterstof gemaakt met zonnestroom gaan importeren uit landen met overvloedige zon en veel ruimte voor zonneparken.

Frituurvet

Volvo denkt dat het voor het CO 2 -vrije vrachtvervoer uiteindelijk een mix van technieken gaat worden. In een klein land als Nederland is de batterijvrachtwagen ideaal, maar voor lange afstanden kan waterstof beter zijn. En ook de hernieuwbare diesel, uit bijvoorbeeld frituurvet, wordt nog niet afgeschreven.

De techniek komt eraan, maar er moet voor ondernemers ook nog wel iets te verdienen zijn met de schone techniek. Alm: “We hebben in Europa subsidie én een CO 2 -belasting nodig om de verduurzaming te realiseren.”

Volvo bouwt samen met Daimler in Europa ook aan 1700 ‘megachargers’, laadstations langs de Europese hoofdroutes waar vrachtwagens hun batterijen kunnen laden en later ook waterstofgas zullen kunnen tanken. De huidige generatie elektrische trucks rijdt op een volle batterij zo’n vierhonderd kilometer waarna er minimaal twee uur oplaadtijd nodig is. Ook de waterstoftrucks blinken nog niet uit in actieradius, met 500 kilometer is het op dit moment wel gedaan. Dat zal moeten verdubbelen om de diesel te kunnen evenaren.

Amerikaanse concurrent

Er is nóg een belangrijke speler in het groene transport: Tesla. De peetvader van de moderne elektrische auto heeft in Amerika de eerste Tesla Semi vrachtwagens rijden. Op papier kunnen die op de stroom uit hun batterijen achthonderd kilometer rijden. Volvobaas Alm haalt er de schouder over op. “Ik praat liever over Volvo dan over de concurrent,” zegt hij.

Leden van zijn managementteam laten intussen weten dat de ontwikkelaars bij Volvo als ze de kans krijgen een Tesla Semi te kopen dat zeker zullen doen om hem vervolgens tot op de accucel te ontleden.