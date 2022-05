Waterpeil stuwmeer VS daalt en onthult gedumpte lichamen

Beeld Getty Images

Het waterpeil van Lake Mead, een enorm stuwmeer in het westen van de Verenigde Staten, is de afgelopen decennia fors gezakt door klimaatverandering. De mogelijke gevolgen zijn groot aangezien zo’n 40 miljoen Amerikanen voor hun drinkwater van het reservoir afhankelijk zijn. Er is ook een andere bijkomstigheid van de droogte: er worden lichamen in het meer gevonden. Nadat vorige week een lichaam in een ton werd aangetroffen, was het afgelopen weekend opnieuw raak. Van het tweede lichaam is de doodsoorzaak nog niet bekend, maar van het eerste is duidelijk dat het om een moordslachtoffer gaat, mogelijk van een moordzaak uit begin jaren tachtig. Volgens de lokale politie zullen er, nu het waterpeil daalt, nog meer lichamen opduiken die in het meer zijn gedumpt.