Wat we tot nu toe weten over de ‘midterms’: geen Republikeinse golf, spanning in de Senaat

Langzaam maar zeker druppelen de resultaten van de Amerikaanse ‘midterms’ binnen. Een stembusgang met grote invloed op de slagkracht van president Joe Biden. Behouden de Democraten de meerderheid in het Congres of komt er een Republikeinse golf? Enkele (vroege) conclusies.

1. Republikeinse golf lijkt meer op een golfje

“Ik ben ongelooflijk optimistisch. Ik verwacht geen rode golf, maar een rode tsunami,” zei de Texaanse senator Ted Cruz. Hij wist het zeker: de VS zou Republikeins rood kleuren bij de midterms, waarvoor Amerikanen dinsdag naar de stembus trokken. Nou moet daarbij worden aangetekend dat Cruz niet alleen ongelooflijk optimistisch is, maar ook ontzettend partijdig.

Toch was hij niet de enige die uitging van een forse Republikeinse zege. Ook onafhankelijke experts hielden serieus rekening met zo’n ‘rode golf’. Ze konden wijzen op de geschiedenis: de zittend president verliest vrijwel altijd tijdens de midtermverkiezing. Tel daar Bidens historisch lage populariteitscijfer en de historisch hoge inflatie bij op, en een dramatische avond voor de Democraten leek in de maak. Maar zo ver lijkt het dus niet te komen. Van een rode golf is geen sprake. Eerder van een golfje. Of een rimpeling.

2. Nek-aan-nekrace in de Senaat

“Als je wakker wordt,” voorspelde de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy, “zijn wij in de meerderheid en is Nancy Pelosi in de minderheid.” Het lijkt erop dat hij gelijk gaat krijgen, maar het is in het Huis, waar alle 435 leden voor een periode van 2 jaar worden verkozen, spannender dan was verwacht. Reden voor optimisme bij de Democratische leider Nancy Pelosi: “Het is duidelijk dat de Democratische kandidaten de verwachtingen overtreffen.”

Vooralsnog lijken de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden wel op de Democraten te veroveren. Of ze ook de Senaat in handen krijgen, is zeer de vraag. Daar wordt gestreden om 35 van de 100 zetels. Op dit moment is de Senaat precies gelijk verdeeld, met 50 Republikeinse en 50 Democratische zetels. Vicepresident Kamala Harris heeft er een doorslaggevende stem, waarmee de Democraten er de facto de meerderheid hebben.

In zeker vier staten is het volgens Amerikaanse media nog spannend: in Arizona, Nevada, Georgia en Wisconsin. De Republikeinen zullen drie van de vier staten moeten winnen om de Senaat in handen te krijgen.

Bijzonder is Georgia. Zittend senator en Democraat Raphael Warnock neemt het daar op tegen de door voormalig president Trump gesteunde Herschel Walker, een oud-footballster. Warnock gaat aan kop, maar haalt mogelijk niet de benodigde 50 procent van de stemmen (er is ook een derde, onafhankelijke kandidaat). Lukt hem dat inderdaad niet, dan volgt over een maand een ‘run-off’. Mogelijk wordt dan ook pas duidelijk wie de Senaat in handen krijgt.

3. Geen geweldige avond voor Trump

Donald Trump zal op meer hebben gehoopt. De oud-president stond zelf niet op het stembiljet, maar heeft wel zijn steun uitgesproken aan een flink aantal Republikeinse kandidaten. Kandidaten die passen in Trumps Make America Great Again-campagne (Maga) : oerconservatief en vol (onterechte) twijfel over het verloop van de vorige presidentsverkiezingen.

Voor de Democraten was de winst van John Fetterman in Pennsylvania een belangrijke opsteker. Hij versloeg Mehmet Öz – ooit vooral bekend als televisiedokter, nu gesteund door Trump. Niet alle Trumpkandidaten doen het slecht: schrijver (en durfinvesteerder) JD Vance wordt senator in Ohio. Maar met andere Maga-politici gaat het minder. Walker staat dus achter in Georgia, net als oud-presentatrice Kari Lake in de gouverneursrace in Arizona.

Veelzeggend is een voorbeeld uit Michigan. Republikein Peter Meijer stemde daar als een van de weinig voor de impeachment van toenmalig president Trump. Dapper, maar niet zonder gevolgen: Meijer verloor in de Republikeinse voorverkiezingen van een door Trump gesteunde kandidaat. Diezelfde kandidaat, John Gibbs, verloor nu van de Democraat Hillary Scholten, van wie Meijer twee jaar geleden nog won.

De Democraten maakten kortom meer kans tegen Trumpaanhanger Gibbs dan tegen de gematigde Scholten. Precies zoals de Democraten hadden gehoopt: in de voorrondes steunden de Democraten de door Trump gesteunde Gibbs, om nu meer kans te maken. Politieke bluf geslaagd.

4. Ron DeSantis’ ster blijft rijzen

Republikein Ron DeSantis blijft wél senator in Florida. Anders dan vier jaar geleden, toen hij slechts nipt won, versloeg hij zijn Democratische uitdager met ruime voorsprong. In principe past DeSantis prima in Trumps straatje: anti-immigratie, antiabortus, vóór een kleine overheid. Maar DeSantis ster binnen de partij rijst dusdanig snel dat Trump zich bedreigd lijkt te voelen. Hij waarschuwde DeSantis zich vooral niet kandidaat te stellen voor het presidentschap in 2024. “Ik zou dingen kunnen zeggen die niet bijzonder vleiend zijn,” zei Trump dinsdag tegen Fox News. “Ik weet meer over hem dan wie dan ook – behalve misschien zijn vrouw.”