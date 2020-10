Wat voor gevolgen heeft de coronabesmetting van Trump voor de verkiezingen?

Hij had de beschikking over de beste artsen en werd dagelijks getest. Toch is Donald Trump besmet geraakt met Covid-19. Wat zijn de opties?

1. Wat gebeurt er als Trump asymptomatisch blijft, of snel herstelt?

Ook in het meest gunstige scenario van de presidentiële besmetting is de agenda van de president – en daarmee het land – op korte termijn slachtoffer. Veel hangt ervan af in welke mate Trump en first lady Melania symptomen ontwikkelen. The New York Times meldde op gezag van bronnen binnen het Witte Huis dat er symptomen zijn, maar dat ze vooralsnog vergelijkbaar zijn met een ouderwetse verkoudheid. De president zou eerder deze week al wat schor geweest zijn, maar daar werd niet meteen iets achter gezocht door zijn staf.

Gisteren zou hij een rally hebben in Florida. Die is geannuleerd, maar hoe de campagne de komende weken zal verlopen, is nog niet bekend. Trump is ondanks de pandemie stug doorgegaan met de massabijeenkomsten, die hij vaak aangreep om de impact van het virus te bagatelliseren.

Het eerstvolgende debat met zijn Democratische rivaal Joe Biden op 15 oktober lijkt van de baan. Trump is dan net uit zijn verplichte quarantaine en mag volgens de richtlijnen van zijn eigen gezondheidsinstantie nog niet in de buurt komen van Biden, die met zijn 78 jaar zo mogelijk nog meer in de risicogroep valt dan de president.

2. Wat als Trump een lang ziekbed tegemoet gaat, of nog erger?

David Axelrod, een voormalig topadviseur van Barack Obama, zei gisteren: “Reken maar dat óveral een protocol voor is.” Ook voor het al dan niet tijdelijk uitvallen van een president, hoewel hij eraan toevoegde dat in zijn tijd in het Witte Huis een pandemie als deze niet als een van de mogelijkheden werd gezien.

Het heeft wat lugubers om zo ver op de zaken vooruit te lopen, maar ook hier is van belang: hoe erg is de zieke eraan toe? Wanneer de president overlijdt, dat is tot nu toe acht keer voorgevallen, is de vicepresident als eerste aan zet.

Ervan uitgaande dat de artsen zo’n zwart scenario weten te voorkomen, kan een verzwakte Trump – als hij daar fysiek en mentaal toe in staat is – het vijfentwintigste amendement van de Amerikaanse grondwet inroepen. Dat biedt hem de mogelijkheid zijn taken over te dragen aan vicepresident Mike Pence, tot Trump ze zelf weer uit kan voeren.

Er is in de grondwet ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat de president die keuze niet zelf kan maken, bijvoorbeeld als hij – net als de Britse premier Boris Johnson – moet worden beademd of op een andere manier niet aanspreekbaar is. Dan mogen Pence en het kabinet de beslissing voor hem nemen. In het statistisch onwaarschijnlijke geval dat ook Pence zou komen te overlijden, is voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi (80) de eerstvolgende in lijn van opvolging tot de verkiezingen. Pence is gisteren opnieuw getest op het coronavirus. De uitslag was negatief.

3. Kunnen de verkiezingen van 3 november worden uitgesteld?

Het korte antwoord: ja. Het lange antwoord: dat zal een hels karwei worden. Alleen een wetswijziging waar zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat achter staat, is voldoende voor een nieuwe datum. Maar die datum is bijkans heilig in de VS. Zo heilig, dat sinds 1845 niet is getornd aan de eerste dinsdag na 1 november. Mocht Trump op dat moment nog steeds ziek zijn, dan kan de Republikeinse partij zijn naam van het stembiljet halen. De 168 leden van het Republikeinse Nationaal Comité kunnen een nieuwe kandidaat aandragen, of een partijcongres bijeenroepen en leden een nieuwe genomineerde laten kiezen. Dat laatste is gezien de tijdsdruk vrijwel uitgesloten.

4. Kan de president ook voordeel halen uit zijn besmetting?

Het aan Covid-19 gerelateerde sterftecijfer is met 207.000 slachtoffers nergens ter wereld zo hoog als in de VS. Volgens Trumps tegenstanders is dat in de hand gewerkt door de president, die de impact van het virus minimaliseert en van leer trekt tegen maatregelen ertegen. Zij kunnen nu zeggen: “Zelfs als je de beste artsen van het land hebt en dagelijks wordt getest, kun je het virus oplopen. Zie je wel?”

Maar zo’n argument heeft ook Trump binnen handbereik. Pas nog riep hij op een van zijn rally’s dat het coronavirus ‘vrijwel niemand echt raakt’. Een vlot herstel kan hij dus spinnen tot: ‘Zie je wel!’ Het zou niet voor het eerst zijn dat Trump ingaat tegen de expertise van zijn eigen diensten.

Het wordt dus interessant of Trump na een tijdje in de lappenmand zijn toon matigt. Voor Johnson was zijn tijd op de intensive care aanleiding voor een koerswijziging. Het Verenigd Koninkrijk richt zich nu vol op het indammen.

Welke toon Trump kiest zal ook invloed hebben op de mate waarin zijn sceptische aanhang nog warm zal lopen voor coronamaatregelen.