Wat staat er op de militaire verlanglijst van Kiev? ‘Meer van hetzelfde en wapens die verder kunnen schieten’

Met het succesvolle offensief van afgelopen week lijkt Oekraïne de wind in de rug te hebben. Nu doorstoten, klinkt het vanuit Kiev. Welke westerse wapens zouden ze daarvoor willen gebruiken? En krijgen de Oekraïners die ook?

‘De toon is zeker veranderd,” zei een anonieme Europese diplomaat deze week tegen de Financial Times. “Niemand pleit op dit moment nog tegen nieuwe wapenleveranties. De voorstanders laten zich luidkeels horen, tegenstanders houden zich stil.”

Het bliksemoffensief van de Oekraïners, waarbij 6000 vierkante kilometer land op de Russen werd heroverd, was ook vanuit pr-oogpunt een belangrijke opsteker voor president Volodimir Zelenski en de zijnen. Nadat Oekraïne eerder al in staat was gebleken de Russen tegen te houden bij Kiev, terug te dringen bij Charkov en te raken op de Krim, bewees het ook met een relatief kleinschalig offensief grote resultaten te kunnen boeken.

De timing kon voor de Oekraïners bovendien niet beter. Met de oplopende energieprijzen nam ook het gemor in West-Europa toe. Daarbij: de winter komt steeds dichterbij. Voor die tijd een resultaat boeken dat het einde van de oorlog dichterbij brengt, was een belangrijk doel van de aanval op twee fronten.

Met het succesvolle offensief kwam het momentum bij Oekraïne te liggen – en Kiev is vastbesloten er gebruik van te maken.The Wall Street Journal schreef deze week over een wensenlijstje dat naar het Amerikaanse Congres zou zijn gestuurd. De VS blijft immers veruit de grootste leverancier van wapentuig, met pakketten ter waarde van vele miljarden dollars.

Groter bereik

“De Oekraïense wensen laten zich kernachtig samenvatten in: meer van hetzelfde en verder kunnen schieten,” zegt Dick Zandee, defensie-expert van Instituut Clingendael. Boven aan het lijstje staat een oude bekende: de ATACMS-precisieraket (Army Tactical Missile System). Met een bereik van 300 kilometer komen deze raketten een stuk verder dan de raketten die op dit moment worden afgeschoten met de veelbesproken Himars, die ‘slechts’ 80 kilometer halen. Een groter bereik levert meer Russische doelwitten op.

Maar de VS wil ze vooralsnog niet leveren: te gevaarlijk. De Amerikanen zijn bang dat ze worden afgeschoten op doelen op Russisch grondgebied en dat de Russen dan hard zullen terugslaan. “Ik denk dat ze vooral vrezen voor meer aanvallen op de Krim,” zegt Zandee. “Dat beschouwt Rusland inmiddels ook als zijn grondgebied.”

Geen ATACMS dus, waarschijnlijk. Wat wil Kiev nog meer? Om te beginnen: artilleriegranaten. “Deze oorlog wordt sterk met artillerie gevoerd,” zegt Peter Wijninga, defensie-expert aan het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS). “De Russen deden dat altijd al, de Oekraïners ook steeds meer, mede dankzij de westerse wapenleveranties. Zeker bij een offensief heb je heel veel munitie, maar ook brandstof nodig.”

Ook opvallend is de hoeveelheid ontmijningssystemen waar Kiev om vraagt. Opnieuw een gevolg van het offensief, ziet Wijninga. “De Russen hebben veel mijnen achtergelaten.”

Nuttig bij een offensief

Maar vragen is één ding, de wapens ook daadwerkelijk krijgen, is een tweede. Europese opslagplaatsen beginnen steeds leger te raken en ook de Amerikaanse voorraden zijn niet oneindig – zeker omdat ze ook wapens achter de hand willen houden voor zichzelf.

Het is dan ook niet toevallig dat de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin eerder deze week een gezamenlijk overleg van grote westerse defensiebedrijven aankondigde. “We moeten overleggen hoe we Oekraïne het best kunnen voorzien van wat ze nodig hebben,” zei hij vanaf de Duitse vliegbasis Ramstein, van waaruit de militaire steun aan Oekraïne wordt gecoördineerd. “Dat is een teken aan de wand,” zegt Zandee. “De productie moet worden vergroot.”

Er was donderdag ook goed nieuws voor Zelenski: het veelbekritiseerde Duitsland levert twee extra Mars II-raketlanceerders, een Europese variant van de bekende Himars. Bovendien worden er onder meer vijftig pantservoertuigen van Duitse makelij (de Dingo) geleverd. “De levering van pantservoertuigen zal een blijvende wens zijn,” zegt Wijninga. Met die voertuigen kunnen militairen relatief snel en veilig worden verplaatst. Precies wat nodig is bij een offensief.