Wat staat er in het klimaatakkoord van de EU?

De 55 procent kooldioxidereductie die de EU nu heeft afgesproken, blijft ver achter bij de 65 procent die volgens de wetenschap nodig is. Beeld Getty Images

1. Is de wereld hiermee gered?

Verre van dat, zegt het Wereld Natuur Fonds, want 2050 is nog ver weg. En die 55 procent voor 2030, een compromis tussen het Europees Parlement (wilde 60 procent) en de lidstaten (wilden 50 procent), blijft ver achter bij de 65 procent die de wetenschap voor het komende decennium nodig acht. De opwarming blijkt immers toch steeds weer sneller te gaan dan eerder gedacht. Daarnaast, aldus het WNF, is die 55 procent eigenlijk maar 52,8 procent, omdat er een beetje is gesjoemeld: de opslag van miljoenen tonnen CO 2 in bossen en andere natuur is ook meegeteld. Het WNF en andere milieugroepen zijn dan ook vastbesloten om de komende tijd de woorden ‘ten minste’ in ‘ten minste 55 procent’ maximaal op te rekken.

2. Wat merkt Nederland ervan?

Dat is nog moeilijk te zeggen, stelt GroenLinks-klimaatspecialist Bas Eickhout. In juni bepaalt de EU hoe het de nu vastgelegde doelstellingen verdeelt over lidstaten en sectoren. Daarna is het grotendeels aan de lidstaten zelf om te bepalen welke maatregelen ze nemen. Vooral het verhoogde 2030-doel (het was eerder 40 procent) zal de komende jaren effect hebben op het Nederlandse beleid.

Eickhout: “Het Nederlandse klimaatakkoord ging uit van 49 procent reductie. Dat percentage moet dus omhoog, ook al omdat de voorgestelde maatregelen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving onvoldoende waren. Dat betekent dat sectoren, van bouw tot industrie en landbouw, een flinke stap extra moeten zetten. Hier ligt de grote uitdaging voor het volgende kabinet: met welke maatregelen? En welke maatregelen en investeringen kan Nederland verwachten vanuit de EU? In juni komt de Europese Commissie met voorstellen voor wetgeving. Denk aan hoeveel CO 2 auto’s mogen uitstoten en hoeveel duurzame energie moet worden opgewekt.”

3. Wat zijn de volgende stappen?

Eentje zette Europa gisteren al, door te komen met een flinke lijst duurzaamheidscriteria voor investeringen. Die moet honderden miljarden euro’s aan investeringen de groene kant uit sturen en sectoren als industrie, energie, bouw, transport en ict een stuk klimaatvriendelijker maken. De Commissie is vooralsnog niet gezwicht voor zware druk, onder meer uit Midden- en Oost-Europa, om ook kernenergie (geen CO 2 -uitstoot) en gas (minder CO 2 -uitstoot dan steenkool en olie) in de lijst op te nemen. Maar die strijd gaat nog door: later dit jaar komt er een aanvullende lijst. Wat betreft kernenergie wil Brussel eerst nog meer wetenschappelijk advies. Gas zou misschien tijdelijk als min of meer groen kunnen worden beschouwd, als het kan helpen de overgang te versnellen naar echt schone energiebronnen. En als het de ontwikkeling van die schone energiebronnen niet in de weg zit.

4. En de rest van de wereld?

Daarover zouden we eind deze week meer kunnen horen, maar het perspectief is niet ongunstig. Na vier jaar klimaatontkenning onder zijn voorganger Donald Trump, heeft de Amerikaanse president Joe Biden een eigen klimaattop belegd waarop hij met nieuwe Amerikaanse ambities komt. Die zouden ook Japan, Zuid-Korea en Canada tot verdere CO 2 -reductie moeten inspireren. De grote vraag is of topvervuiler China, ook uitgenodigd voor Bidens videoconferentie, zich daarbij aansluit. Van andere belangrijke groeilanden als India en Brazilië wordt dat zeker niet verwacht.

5. Wat is de slotconclusie?