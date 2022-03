Wat maakt de video’s van Schwarzenegger zo goed? ‘Het is een persoonlijk verhaal, zonder dat het ijdel wordt’

Schwarzenegger kijkt vanachter zijn bureau, zittend in een stoel met leren bekleding, recht de camera in. Zijn baard is grijs, zijn gezicht heeft diepe groeven – de Terminator is een oude man geworden. Slechts de poster achter hem, waarop hij zijn kolossale spierballen toont, herinnert aan de tijd toen hij, opgepompt door de anabolen, wereldkampioen bodybuilden was.

Zijn woorden zijn echter nog even krachtig. In een negen minuten durende videoboodschap aan zijn ‘Russische vrienden’ en aan alle Russische soldaten die op dit moment in Oekraïne vechten, vertelt hij ze over de oorlog die woedt, en waar zij vanwege de propaganda niet over geïnformeerd worden.

Maar hij praat ook over zichzelf. Over hoe hij als klein jongetje opkeek tegen Yury Petrovich Vlasov, een Russische gewichtheffer, en over zijn vader, die met de nazi’s vocht tegen het Rode Leger en er haat tegen de Russen en trauma’s voor het leven aan overhield. Maar, zegt Schwarzenegger, hij hield altijd al van de Russen, en de Russen hielden van hem.

De video werd binnen een etmaal tientallen miljoenen keren gedeeld op sociale media. Dat was niet voor het eerst. Vergelijkbare filmpjes die hij maakte over onder meer de bestorming van het Capitool en de klimaatconferentie in Glasgow gingen ook viraal. Waarin schuilt de kracht van zijn speeches?

Koffiekopje

“Schwarzenegger is een begenadigd spreker. We kennen hem natuurlijk als held uit actiefilms. Al sinds hij zich kandidaat stelde voor het gouverneurschap in California, begin deze eeuw, speelt hij met dat beeld en gebruikt het in zijn voordeel,” zegt Jurjen van den Bergh, oprichter van campagnebureau DeGoedeZaak.

“Hij roept in dit filmpje opnieuw de thema’s van de Koude Oorlog op en als kijker zie je hem weer als trotse strijder uit die tijd, een rol die hij in zoveel films speelde. Vervolgens deelt hij dat voetstuk met anderen: de Russen die tegen Poetin demonstreren. Dat is een heel knappe retorische truc, hij gaat van ‘ik’ naar ‘wij’ en dan naar ‘ons’.”

Ook communicatiespecialist Lars Duursma prijst de opzet. “Het doet me erg denken aan een TED-talk. Die zijn ook altijd als cirkeltjes opgebouwd: hier begint het met een verhaal over de Rus Vlasov, en eindigt er ook mee. Er moet ook altijd een object zijn – in dit geval het koffiekopje dat hij van Vlasov kreeg, waarvan hij zegt dat hij er nog elke dag koffie uit drinkt. Het is een persoonlijk verhaal, zonder dat het ijdel wordt. Hij maakt niet zichzelf de held, maar Vlasov, en de Russen die in opstand komen.”

Authentiek

Van den Bergh: “De opbouw van zijn betoog is heel knap. De eerste drie minuten gebruikt hij feitelijk als bewijsvoering voor zijn stelling dat gewone mensen niet hun leiders zijn. In de laatste minuten vertelt hij de gewone Rus wat er aan de hand is. Of dit hen ook werkelijk bereikt is natuurlijk nog maar de vraag, maar ook in Rusland kent iedereen Schwarzenegger.”

Veelzeggend detail: het officiële Twitteraccount van het Kremlin volgt 22 accounts, een van hen is die van Schwarzenegger.

Volgens Duursma zijn er absoluut speechschrijvers aan te pas gekomen, maar zij hebben wel uitstekend werk afgeleverd. “Het is typische Arnoldtaal, al vanaf het eerste moment dat je dat brommende stemgeluid en dat bekende accent van hem hoort. Een goede speechschrijver slaagt erin om een tekst te schrijven die bestaat uit zinnen die degene die de speech uitspreekt ook zelf zou gebruiken, dat maakt het authentiek. Zoals hier: ‘I would never forget that day... néver.’ Die pauze in die zin, dat is onmiskenbaar Schwarzenegger.”