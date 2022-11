Wat kunnen we van de inmiddels 27ste klimaattop verwachten?

Een poster van het Egyptische ministerie van Klimaat voor de klimaattop, die dit weekend begint. Beeld AP

Greta Thunberg, vorig jaar in Glasgow nog onthaald als een popster, gaat niet. Hannah Prins, de activiste die bij die vorige klimaattop pal naast de Amerikaanse gezant John Kerry een protestbord omhooghield gaat evenmin. De Egyptische politie zal naar verwachting minder gevoel voor humor hebben dan de Schotse.

Europarlementariër Mohammed Chahim gaat wel. Hij is binnen de socialistische fractie verantwoordelijk voor duurzaamheid. “Het helpt om elkaar recht in de ogen te kijken,” zegt hij. “En als het lukt om afspraken te maken over de duurzame productie van staal of groene vliegtuigbrandstof, dan is het al die vluchten meer dan waard.” Chahim gelooft dat schoner vliegen een realistischer optie is dan minder vliegen. De mens geeft verworvenheden nu eenmaal moeilijk op.

Wat Chahim betreft zou het dáár ook vooral over moeten gaan in de badplaats Sharm el-Sheikh: over oplossingen. En die zijn er, zegt Chahim, gepromoveerd econometrist én optimist. “Wij kunnen in Nederland onze daken volleggen met zonnepanelen, maar wat als Nederland samen met Marokko de Sahara vol zou leggen? Daar is veel meer zon. Daarvan kunnen we dan groene waterstof maken, waarvan grote bedrijven hier én daar kunnen profiteren.”

Vergeten beloften

En ja, klimaattoppen helpen daarbij. In Glasgow is eindelijk vastgelegd hoe je meet welke voortgang een land maakt met het nakomen van afspraken, het zogeheten Paris Rulebook. De afgelopen jaren gingen de onderhandelingen vooral dáárover. Nederland kan zo’n investering in een land waar meer ruimte is voortaan inboeken als eigen bijdrage.

Dat is dan wel meteen het enige waarom Glasgow zal worden herinnerd. Alle andere beloften van die top lijken te zijn vergeten. Zo zou elk land zou zijn klimaatplannen aanscherpen in een uiterste poging om de opwarming van de aarde op 1,5 graad te houden. Van de grote uitstoters heeft alleen Australië dat gedaan. Dat komt omdat daar sindsdien een nieuwe regering is aangetreden, zegt Bas Eickhout van GroenLinks, die de delegatie van het Europees Parlement leidt. De beloofde stop op fossiele investeringen in het buitenland? Eickhout ziet er weinig van terug.

In Sharm el-Sheik zal het vooral gaan over geld. Heel veel geld. Of mooier gezegd: Climate Justice, klimaatgerechtigheid. De Egyptische voorzitter heeft aangekondigd dat hij daarop gaat hameren. Kort samengevat: Europa en Amerika hebben tweehonderd jaar industriële ontwikkeling achter de rug. Die heeft hen rijk gemaakt, maar helaas ook de klimaatverandering veroorzaakt die nou juist vooral landen raakt die nog maar kortgeleden aan hun industriële ontwikkeling zijn begonnen. De rijke landen hebben een fonds van 100 miljard euro beloofd, maar u raadt het al: beloofd is maar beloofd.

Smeltende gletsjers

Het is ook een lastige discussie, zegt Chahim. “Neem die vreselijke overstromingen van dit najaar in Pakistan, de schade wordt geschat op 40 miljard euro. Zijn die nu alleen veroorzaakt door klimaatverandering of ook door slecht dijkonderhoud? Moeten we dat nu als een soort verzekeringsagent gaan bekijken?”

Bij een klimaattop horen ook nieuwe rapporten. Nou, met de huidige maatregelen komt de wereld aan het eind van deze eeuw uit op een gemiddelde opwarming van maar liefst 2,8 graden, schreef het milieubureau van de VN vorige week. De temperatuur in Europa stijgt twee keer zo snel als het gemiddelde, berichtte de wereldorganisatie van meteorologen afgelopen woensdag. De gletsjers op de Kilimanjaro maar ook in de Dolomieten en de Pyreneeën zijn over 30 jaar gesmolten, schreef Unesco donderdag.

Niet dat er niets gebeurt. De EU-landen bijvoorbeeld hebben hun uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020 met 31 procent weten terug te dringen. Het doel is 55 procent tegen 2030. De oorlog in Oekraïne versnelt het verlangen naar een eigen duurzame energievoorziening, maar leidde helaas ook tot heropening van vervuilende kolencentrales en de import van vloeibaar gas.

Dus of we veel van deze top mogen verwachten? De minister van milieu van Gabon zei het deze week zo: “Het is vreselijk om te zeggen, maar zolang er niet meer mensen in westerse landen sterven vanwege de klimaatcrisis, zal er niets veranderen.”