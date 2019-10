Wat je moet weten over de Turkse inval in Syrië

Een SDF-strijder houdt toezocht op de Turkse grens. Beeld EPA

1. Wat is er precies aan de hand?

Er werd al tijden over een inval gespeculeerd, maar vanmiddag gebeurde het: het Turkse leger trok de grens over, Noordoost-Syrië in. De Turken krijgen daarbij hulp van een aantal Arabische milities die Turkije eerder bijstonden bij een inval in Noordwest-Syrië. Verslaggevers ter plaatse melden bombardementen bij de grensplaats Ras al Ayn. Het gebied waar de Turken binnentrekken is Syrisch grondgebied maar in handen van Koerdische milities, verenigd in de SDF (de Syrische Democratische Strijdkrachten).

2. Waarom doet Erdogan dit?

President Erdogan zegt dat zijn troepen Syrië binnenvallen om een veilig gebied in te stellen waar Syrische vluchtelingen, die nu nog in Turkije verblijven, naar terug kunnen keren. En, waarschijnlijk belangrijker voor de president, ‘Operation Peace Spring’ is volgens hem gericht tegen ‘terroristen van de PKK/YPG en IS in Noord-Syrië. ‘We willen voorkomen dat er een terreurcorridor ontstaat langs onze zuidelijke grens’. De YPG maakt onderdeel uit van de SDF. Volgens Erdogan zijn er nauwe banden tussen de Syrische Koerden van de YPG en de Turkse Koerden van PKK. Die PKK staat ook op de Europese terreurlijst, hun leider Öcalan zit een levenslange celstraf uit.

3. Wat is de rol van president Trump?

Tot begin deze week waren er Amerikaanse militairen aanwezig in het grensgebied van Turkije en Noordoost-Syrië. De VS was een bondgenoot van de SDF en de Syrische Koerden. Samen vochten ze jarenlang tegen IS, onder meer in de slag om Raqqa, en zorgden ze voor de val van het kalifaat. Door de Amerikaanse aanwezigheid kon Turkije de Koerden niet aanvallen, de twee landen zijn immers Navopartners. Trump besloot na een telefoontje met Erdogan zijn troepen terug te trekken: “De Koerden hebben veel geld en materiële steun van ons gehad, maar het is tijd dat Amerika stopt met lokale stammenoorlogen.” Twee dagen later viel Turkije binnen.

4. Wat zijn de gevolgen van de inval?

Dat de relatieve rust in het gebied is verdwenen. De Koerden voelen zich in de steek gelaten door de Amerikanen. en hebben aangekondigd tegen de Turkse troepen te zullen vechten. Dat houdt waarschijnlijk ook in dat hun strijd tegen de restanten van IS minder zal worden. Het kan ook inhouden dat er minder toezicht komt op de tienduizenden (Europese) IS-strijders en -gezinnen die nu vast zitten in Koerdische cellen en detentiekampen. De vrees is dat ze op grote schaal zullen ontsnappen en zich bij nog aanwezige IS-cellen aansluiten. Trump wil dat de Turken ook de verantwoordelijkheid voor de IS-gevangenen overneemt van de Koerden. Erdogan heeft zich hier nog niet over uitgelaten.