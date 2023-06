Wat is Prigozjin allemaal aan het doen? Zes vragen over de onrust in Rusland

Wagnertroepen in de straten van Rostov. Beeld Reuters

Wat is er gebeurd sinds gisteren?

Dat Wagner zich na een maandenlange strijd en zware verliezen rond de Oekraïense stad Bachmoet zou terugtrekken van het front ‘om te herstellen’ was eerder aangekondigd. Maar niet op deze manier. Een ziedende Prigozjin zei gisteren dat kampementen van Wagner getroffen waren, niet door Oekraïense maar door Russische raketten, gevechtshelikopters en artillerievuur. Dat alles zou op bevel van de chef van de generale staf van het Russische leger, generaal Valeri Gerasimov, zijn geweest. Na een ontmoeting met minister van Defensie Sergej Sjojgoe zouden zij hebben besloten Wagner ‘te vernietigen’, aldus Prigozjin, die daarop reageerde met de inname van de Russische stad, Rostov aan de Don. Het Russische leger ontkent alle beschuldigingen.

Maar dit is toch muiterij, in Rusland?

Zeker. Prigozjin heeft zich geïnstalleerd in Rostov maar ook opgeroepen tot een gewapende opstand om de door hem gehate Sjojgoe te verdrijven. Hij vroeg soldaten van het Russische leger geen weerstand te bieden. “Dit is geen militaire staatsgreep, maar een mars van gerechtigheid”, aldus Prigozjin. De staatsveiligheidsdiensten reageerden onmiddellijk door een strafrechtelijk onderzoek naar hem te openen. Troepen van het ministerie van Defensie zijn nu op weg naar Rostov.

Wagner head Prigozhin has popped up in Rostov, with both Colonel General Yunus-Bek, Deputy Minister of Defense, and Lt. Gen. Vladimir Alekseyev, deputy chief of Russian military intelligence. pic.twitter.com/jLJvuSCyNJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 24 juni 2023

Komt dit allemaal onverwacht?

Nee, het knettert al maanden tussen Wagner en de reguliere Russische strijdkrachten, maar volgens analisten maakt Prigozjin nu een fatale inschattingsfout door de daad bij het woord te voegen. Het is onwaarschijnlijk dat zijn gewapende opstand tegen de leiding van het Russische ministerie van Defensie zal slagen. De Wagnerbaas heeft zich zelfs ‘enorm misrekend’, aldus het gezaghebbende Instituut voor de Studie van Oorlog (ISW). Prigozjin dacht vast dat hij de steun zou krijgen van de Russische president Vladimir Poetin, schreef de Amerikaanse denktank, maar dat is wensdenken aangezien Poetin recentelijk juist duidelijker achter het Russische ministerie van Defensie is gaan staan. Overigens uitte Prigozjin nooit rechtstreeks kritiek op Poetin.

Waarom voelt Prigozjin zich zo belangrijk?

De strijdkrachten van Wagner zijn populair in Rusland en hebben bij de stad Bachmoet een cruciale rol gespeeld in een van de zwaarste en langste veldslagen in de Oekraïense oorlog. Prigozjin had voor en tijdens de slag herhaaldelijk kritiek geuit op het Russische ministerie van Defensie. Hij beschuldigde de opperbevelhebber van het leger Gerasimov en minister van Defensie Sjojgoe van incompetentie en tegenwerking door bijvoorbeeld onvoldoende granaten te leveren. Vrijdag ging Prigozjin een stap verder en besloot hij op eigen houtje tot ongekende manoeuvres, in Rusland dus.

Waarom nu?

Er wordt gezaagd aan de stoelpoten van Prigozjin. Onlangs eiste het Russische ministerie van Defensie van alle particuliere militaire organisaties (Wagner is de grootste) dat ze vóór 1 juli contracten met het ministerie tekenen. Prigozjin weigert dat omdat hij dan feitelijk de controle over zijn roepen kwijtraakt. In een verklaring die gisteren werd uitgegeven, zei hij dat hij wel bereid was een compromis te vinden met het ministerie van Defensie, maar ‘ze hebben ons op verraderlijke wijze bedrogen’. “Het kwaad belichaamd door het militaire leiderschap van het land moet worden gestopt”, riep hij, terwijl hij er bij het leger op aandrong geen weerstand te bieden aan Wagner terwijl het op weg was om ‘gerechtigheid te herstellen’.

Hoe gaat dit verder?

Volgens Ruslandexpert en -onderzoeker Kamil Galeev is er sprake van een heuse muiterij in Rusland. De meest waarschijnlijke uitkomst is volgens hem dat Prigozjin zal falen, maar ook dat deze stunt de positie van president Poetin in Moskou zal verzwakken. Russische staatsmedia beweren vanochtend dat alles onder controle is terwijl wel een militair konvooi vanuit Moskou onderweg zou zijn naar Rostov. Menig Ruslandexpert denkt dat Prigozjin het niet lang meer gaat maken. Ondertussen hoopt Oekraïne uiteraard te profiteren van deze chaos binnen de diverse Russische strijdmachten. Russische militaire bloggers meldden eerder deze week al een mogelijke doorbraak aan het front zuidelijk van de stad Zaporizja. Meer onrust in Russische gelederen is te verwachten.