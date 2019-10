Wat is er toch mis met Trumps advocaat Giuliani?

Wat is er toch gebeurd met Rudy Giuliani? De held van 9/11 is spil geworden in het afzettings-onderzoek naar de president. Met tv-optredens brengt hij Trump nog meer in de problemen.

Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden maken vaart: ze hopen nog dit jaar een onderzoek af te ronden naar vergrijpen van de president die voor hen reden kunnen zijn voor een poging hem af te zetten. Ze willen spijkers met koppen slaan nu uit peilingen blijkt dat steeds meer Amerikanen (iets minder dan de helft) de zogeheten impeachment-procedure steunen. Deze week zijn Congresleden achter gesloten deuren begonnen met het verhoren van voormalig sleutel­spelers uit de regering-Trump. De eerste dagvaardingen met verzoeken om informatie zijn inmiddels verstuurd.

Theatraal

Centraal in hun speurwerk: Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York, die dankzij zijn troostende, vastberaden optredens na de aanslag op 11 september 2001 een Amerikaans icoon werd. Giuliani is nu Trumps persoonlijke advocaat. Geen medewerker van de Amerikaanse overheid dus, maar Trump had hem toch naar Oekraïne gestuurd om daar nega­tieve informatie te verzamelen over een van zijn belangrijkste politieke rivalen, oud-vicepresident Joe Biden. Ondertussen hield Trump bijna 400 miljoen dollar financiële hulp aan Oekraïne in en verzocht hij de Oekraïense president telefonisch om ‘een gunst’.

Giuliani voerde achter de schermen zijn eigen Oekraïnebeleid. Hij probeerde ook Oekraïense hulp te krijgen om een trumpiaanse, ongegronde complottheorie te bevestigen: niet Rusland zou zich in de verkiezingen van 2016 hebben gemengd om Trump te helpen, maar Oekraïne in samenspraak met Democraten.

Het snijdt geen hout, zo blijkt na eensgezinde conclusies van inlichtingendiensten en twee jaar onderzoek door speciaal aanklager Robert Mueller. Trump won de verkiezingen bovendien – daar zullen Democraten niet de hand in hebben gehad.

Het lijkt erop dat Trump het Amerikaanse overheidsapparaat en zijn macht voor persoonlijk politiek gewin heeft gebruikt, concluderen met name Democraten. Giuliani is behalve middelpunt van dat schandaal ook de man die het recht mag praten in bij vlagen absurdistische tv-optredens.

Op Fox News roept hij dat andere gasten van de show van commentator Laura Ingraham hun mond moeten houden en raakt hij zo geagiteerd dat hij uiteindelijk het zweet van zijn voorhoofd moet vegen. Als hij verklaart dat hij handelde in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, haalt hij theatraal een iPad tevoor­schijn om persoonlijke sms’jes voor te ­lezen.

Aanval de beste verdediging

Giuliani verspreidt vanuit tv-studio’s complottheorieën over de Bidens, de Clintons, Obama en betrokkenheid van een Hongaars-Amerikaanse miljardair en de vaste boeman van rechts, George Soros. In een interview met tijdschrift Atlantic zegt Giuliani dingen als: “Het is onmogelijk dat de klokkenluider een held is en ik niet. Ik zal de held zijn! Deze idioten – als dit voorbij is zal ik de held zijn.”

Trump had Oekraïne echt niet onder druk gezet door militaire hulp op te schorten, zei Giuliani in gesprek met Fox Business, om eraan toe te voegen dat hij het niet 100 procent zeker wist. Op CNN ontkende hij de toen nog vage aantijging dat hij Oekraïne om onderzoek naar Biden had gevraagd, om het een paar seconden later te bevestigen – ‘Natuurlijk heb ik dat gedaan’ – en vervolgens toch weer te ontkennen.

Giuliani deed het eerder; plompverloren op tv iets toegeven en dan volhouden dat het compleet geoorloofd is. Zo bevestigde hij vorig jaar ook dat Trump zijn advocaat het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels had terugbetaald. Zijn aanpak past bij Trumps gebruikelijke reactie op de schandalen die hem achtervolgen: de aanval is de beste verdediging.

Giuliani probeert in zijn mediaoptredens de aandacht te verplaatsen naar Joe Biden. Het frustreert Biden zodanig dat zijn campagneteam grote Amerikaanse media per brief verzocht om Giuliani niet meer uit te nodigen. ‘Door hem zendtijd te geven, staan jullie hem toe in toenemende mate losgeslagen, ongegronde en wanhopige leugens in het nationale debat te introduceren.’

Turbulent interview

Giuliani lijkt Trump alleen maar verder in de problemen te brengen met zijn afleidings­manoeuvres. Vooralsnog hebben ze vooral meer vragen opgeroepen en de aandacht getrokken van het Congres. Zijn uitspraken op tv waren ­reden hem een dagvaarding te sturen. Onderzoekscommissies van het Huis van Afgevaardigden eisen voor 15 oktober de berichten, telefoongegevens en andere communicatie die Giuliani voor de camera besprak.

Giuliani suggereerde per tweet dat hij mogelijk geen gehoor geeft aan de oproep. Ook in een interview met ABC zei Giuliani dat hij niet van plan is mee te werken aan het onderzoek dat wordt geleid door Democraat Adam Schiff – om daar seconden later op terug te komen. “Alles wat ik heb gedaan, was om mijn cliënt te verdedigen. Ik ben trots op wat ik heb gedaan.”