Wat een aangepast recept voor heilige olie zegt over Charles’ koningschap

Na decennia in de wachtkamer worden prins Charles en zijn vrouw Camilla zaterdag officieel gekroond tot koning en koningin. In een balanceeract tussen traditie en modernisering moet hij het Britse koningshuis de toekomst in loodsen.

Traditie, traditie, traditie. Als de St Edward’s Crown zaterdag op het hoofd van Charles III wordt geplaatst, gebeurt dat in Westminster Abbey – op grond waar de kroning van Engelse vorsten al negenhonderd jaar plaatsvindt. De dienst wordt geleid door de aartsbisschop van Canterbury, al sinds 1066 het religieuze hoofd van de Anglicaanse Kerk. Charles zal plaatsnemen op de ‘coronation chair’, een houten troon van dik zevenhonderd jaar oud.

Eén ritueel steekt er qua mystiek bovenuit: de zalving. Een diepreligieuze ceremonie, verwijzend naar het Oude Testament. Op Charles’ voorhoofd, borst en handen wordt heilige olie aangebracht. Hoewel de kroning van Elizabeth voor het eerst via tv was te volgen, zag het publiek niks van de zalving: de vorstin ging voor even verscholen achter een gouden doek. Ook Charles zal tijdelijk uit het zicht verdwijnen.

De olie die bij de zalving wordt gebruikt is een speciaal in Jeruzalem samengesteld mengsel. Een eeuwenoud recept, met onder meer sinaasappel, jasmijn en olijfolie. Wat er precies in zit, is geheim. Wel weten we dat de receptuur dit keer anders is dan anders: de olie bevat geen dierlijke producten.

Een keuze tegen dierenleed, op voorspraak van de koning. En een teken des tijds. Met het aantreden van Charles III en zijn vrouw Camilla breekt een nieuw tijdperk aan voor het Britse koningshuis. De kroning moet ‘traditie erkennen en vieren’, zei de aartsbisschop van Canterbury, maar ook ‘nieuwe elementen [bevatten] die de diversiteit van de huidige samenleving reflecteren’.

Podcast met Edwin Evers

Meebewegen met de tijd, kortom. Maar in welk tempo? En wanneer doen modernisering en openheid af aan het haast bovenaardse aura van de vorst? Biedt, zeg, een podcast met Edwin Evers een aardig inkijkje in het leven van de koning, of verwordt de bij gratie Gods regerende vorst daarmee tot een gewoon mens?

Het is een dilemma van alle tijden, getuige de woorden van de invloedrijke Britse schrijver en journalist Walter Bagehot. ‘Het koningshuis leeft van mysterie,’ waarschuwde hij al in 1867. ‘Laat het daglicht niet op de magie schijnen.’ Koningin Elizabeth leefde als geen ander naar die wijsheid. Ze stond erom bekend dat ze in het openbaar zelden op een mening te betrappen viel – laat staan een politieke. Onverzettelijk, betrouwbaar, bescheiden. De Queen was het toonbeeld van neutraliteit.

Kort voor haar dood was Elizabeth veruit de populairste Britse royal. Charles stond vijfde. Van diezelfde Charles is bekend dat hij er uitgesproken, soms progressieve, meningen op nahoudt. Al in 1970 waarschuwde hij voor het ‘angstaanjagende effect van vervuiling’ op de wereld. Een boodschap die toen werd ontvangen als slap, maar inmiddels blijk geeft van een vooruitziende blik. Het plan van de Britse regering om migranten naar Rwanda te sturen, zou hij achter de schermen ‘weerzinwekkend’ hebben genoemd.

Monsterlijke karbonkel

Anderzijds moet Charles bijvoorbeeld weinig hebben van al te moderne architectuur. De beoogde uitbouw van de National Gallery noemde hij in 1984 (in een verder vrij genuanceerde speech) een ‘monsterlijke karbonkel op het gezicht van een geliefde vriend’. Het project werd geschrapt, net als een reeks andere bouwprojecten waar de – toen nog – kroonprins kritiek op uitte. Charles hielp zelfs mee met het ontwerpen van een modeldorpje in Dorset, dat wel is omschreven als ‘een feodaal Disneyland’. Overigens is het daar, zo schreefThe Guardian vorig jaar, best prettig wonen.

Charles zette zijn invloed als kroonprins volop in – en niet alleen op architectonisch vlak. Dat bleek ook uit de ‘Black Spidermemos’ (verwijzend naar Charles’ gekrabbelde handschrift). In 2015 werden 27 brieven aan ministers na een lange juridische strijd met The Guardian geopenbaard. Charles maakte zich in de brieven onder meer sterk voor alternatieve geneeswijzen, zoals hij dat vaker publiekelijk deed. En hij beklaagde zich bij de ministers over het materieel van het Britse leger in Irak.

Op de vraag of hij zich ook als koning publiekelijk zou blijven uitspreken in maatschappelijke kwesties, antwoordde Charles eerder beslist: “Natuurlijk niet. Zo stom ben ik niet.” Hoezeer die ‘neutraliteit’ geïnstitutionaliseerd is bleek ook vorig jaar, toen hij van de Britse regering niet mocht afreizen naar de klimaatconferentie in Egypte, ondanks zijn jarenlange inzet voor het thema.

Jonge Britten zijn niet geïnteresseerd

Toch zal Charles zich anders moeten gaan opstellen dan de traditie voorschrijft. Uit onderzoek van opiniepeiler YouGov blijkt weliswaar dat 58 procent van de Britten achter de monarchie staat, maar onder jongeren is de steun tanende. Bijna driekwart van de respondenten tussen de 18 en 24 jaar zegt ‘niet geïnteresseerd’ te zijn in het koningshuis.

Onverschilligheid van nieuwe generaties is wellicht nog schadelijker dan tegenstand. Voor hen zal Charles het koningshuis moeten moderniseren. Financieel bijvoorbeeld. De inkomsten van de koninklijke familie liggen in toenemende mate onder een vergrootglas, juist omdat ze zo uit de tijd lijken: de vorst en kroonprins(es) verdienen miljoenen ponden met de kroondomeinen, gebieden die hun al eeuwen toebehoren. Tel daar belastingvoordelen bij op, en de kritiek laat zich raden. Charles heeft al aangegeven dat de kroning goedkoper moet worden dan die van zijn moeder, maar meer hervormingen lijken onvermijdelijk.

Ook maatschappelijk wacht hem een takenlijst. Rond het koninklijk huis hangt de zweem van racisme na een reeks incidenten, de terugtrekking van Harry en – vooral – Meghan voorop. Uit het onderzoek van YouGov blijkt dat vier op de tien Britten jonger dan 50 jaar vinden dat de koninklijke familie kampt met een racisme- dan wel diversiteitsprobleem. Charles lijkt zich daarvan bewust: hij heeft zijn steun uitgesproken voor een onderzoek naar de rol van zijn familie in de slavenhandel en academici toegang gegeven tot de koninklijke archieven.

Een heel andere erfenis van de koloniale tijd is Charles’ rol als staatshoofd van vijftien voormalige koloniën, waaronder Canada, Australië, Papoea-Nieuw-Guinea en Jamaica. Ook leidt hij de 56 landen in het Gemenebest uit het vroegere Britse Rijk, samen goed voor 2,5 miljard inwoners.

Barbados ging door als republiek

Maar zijn die samenwerkingsverbanden nog van deze tijd? Barbados ging in 2021 verder als republiek, nog voor het overlijden van Elizabeth. Meer lidstaten denken serieus na over die stap. Voor hij deze week vanwege de kroning naar Engeland vertrok, zei de Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins dat hij zijn land ‘idealiter’ op eigen benen ziet staan. Zonder Brits staatshoofd dus.

Financiën, racisme, het gemenebest. Het is slechts een kleine greep uit de dossiers die Charles wachten. Tegelijkertijd hoeft de koning niet te wanhopen: een meerderheid van de Britten staat nog altijd achter het koningshuis, getuige het onderzoek van YouGov. In de rouwperiode na het overlijden van Elizabeth lijkt die steun te zijn toegenomen. “Zoals de Queen het deed met een onwankelbare toewijding, zo zweer ook ik dat, in de tijd die God me biedt, ik de constitutionele principes in het hart van onze natie zal beschermen,” zei Charles kort na het overlijden van zijn moeder.

Juist de koninklijke familie kan stabiliteit bieden in de woelige baren waarin het Verenigd Koninkrijk zich de afgelopen jaren bevond (de brexit, Boris Johnson, de 44 dagen premierschap van Liz Truss) – en eigenlijk nog altijd bevindt. Daarbij is de ‘door God geboden tijd’ geen toevallige uitspraak: Charles heeft decennia moeten wachten op de troon. Wil hij zijn stempel op de geschiedenis drukken, dan zal hij haast moeten maken.