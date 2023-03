Wat blijkt? Japan heeft duizenden eilanden meer dan men dacht

Awashima is een van de 14.125 Japanse eilanden, zo blijkt bij een recente meting. Beeld Getty Images

Die toename is niet te danken aan het opspuiten van nieuw land, hij is vooral toe te schrijven aan betere meetapparatuur. Met het nieuwe aantal schiet Japan omhoog in de ranglijstjes van meest eilandrijke landen ter wereld, die online circuleren en af en toe in pubquizzen opduiken. Voor wie de vraag ooit krijgt: Zweden bezit verreweg de meeste eilanden, ruim 260.000. Maar dat is wel een kunstmatige koppositie: de Scandinaviërs tellen elke molshoop die net boven een vijver uitsteekt mee, hoe klein ook. Om in Japan als officieel eiland te gelden, moet je een omtrek hebben van minimaal 100 meter.