Wat adviseren Biden-stemmers de nieuwe president?

Joe Biden in gesprek met Amerikanen in Scranton, Pennsylvania. Beeld Getty Images

‘Veel van hetzelfde’

Danny Sjursen, kritische Irak- en Afghanistanveteraan uit Kansas

“Ik weet zeker dat Biden eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten zou kunnen beëindigen, zoals hij heeft beloofd. Maar ik weet niet of hij het echt zal doen. Hij zal te maken krijgen met veel druk om een vorm van troepen te houden. Dat zegt de gevestigde orde altijd: het is niet het juiste moment om terug te trekken, je brengt de nationale veiligheid in gevaar, wil je soms een nieuwe terreuraanval riskeren?

“Als ik vijf minuten had met Biden, zou ik zeggen: luister Joe, je weet toch nog wel hoe het was toen je zoon naar Irak ging? Dat giftige stoffen uit verbrand militair afval mogelijk de kanker hebben veroorzaakt waaraan hij is overleden? Ik zou de prijs die we betalen benadrukken. Dat adviseurs beperktere militaire interventies vaak zo verkopen: het zijn maar kleine invallen. Maar Biden is degene die andere vaders zal moeten bellen als het misgaat. Want hun zonen kunnen net zo goed gedood worden bij zo’n actie in Niger, Kenia of Somalië.

“Bidens reputatie is een nachtmerrie. Hij was niet alleen vóór de oorlog in Irak, hij was onder Democraten een van de voornaamste cheerleaders. Ik ben ook niet zo enthousiast over de mensen die hij benoemt, op z’n zachtst gezegd. Het is een toegift op het beleefde interventionisme van de Obama-jaren. De status quo, meer van hetzelfde. Terwijl veel Amerikanen daar nu juist zo gefrustreerd over zijn.

“Progressieven zeggen: met Lloyd Austin krijgen we voor het eerst een zwarte minister van Defensie, is dat niet geweldig? Maar ik maak me zorgen over de machtsbalans tussen burgers en militairen. Het ministerie hoort geleid te worden door een burger, of een militair die minimaal zeven jaar uit dienst is. Austin is pas vier jaar met pensioen, dus er moet wéér een uitzondering gemaakt worden. Dat moest voor Trumps Defensieminister ook al. Het zou iets buitengewoons moeten zijn, maar nu wordt dat dus normaal. Bovendien is Austin lid van de raad van bestuur van wapenfabrikant Raytheon. Zijn komst is dus bepaald geen overwinning voor de oppositie tegen het militair-industriële complex, waarin belangen van wapenindustrie, leger en politiek vervlochten zijn.

“Ik ben bang dat we hetzelfde zullen zien als in de Obama-jaren: oorlog met lage intensiteit - voor ons dan, niet voor de mensen die gebombardeerd worden - gevoerd met drones, inlichtingen, adviseurs en steun aan bepaalde strijdgroepen. De oorlog tegen terreur zal doorgaan, maar als verre abstractie voor het Amerikaanse volk.”

‘We zijn klaar om de druk op te voeren’

Fernando Garcia, grensbewoner en mensenrechtenactivist uit El Paso, Texas

“Om de stukken grensmuur die Trump heeft laten bouwen weer neer te halen: daar zou ik niet te veel energie aan verspillen. Die muur staat voor een oorlog tegen immigranten, terwijl immigranten dit land gebouwd hebben. Het gaat er meer om een manier van denken en spreken te ontmantelen.

“De afgelopen vier jaar waren zwaar voor grensgemeenschappen. We waren overweldigd door de agressie van Trump. De nieuwe regering zien we hoopvol tegemoet, maar ook met een gevoel van urgentie. We hebben onze campagne voor hervorming van het immigratiesysteem net gelanceerd, nog voordat Biden begint. We willen duidelijk maken dat we hem niet zullen toestaan om beloften niet na te komen. Biden moet een eind maken aan het opsluiten van gezinnen en kinderen aan de grens, stoppen met het uitzetten van immigranten. Hij kan niet agressief doorgaan met het scheiden van gezinnen zonder inspanningen om mensen te legaliseren.

“Op Barack Obama, die ‘opperuitzetter’ is gaan heten, hebben we nooit genoeg druk uitgevoerd. Hij klonk goed en betrokken, alsof hij voor immigratiehervorming was. We hoorden altijd: geef hem tijd, en dat gaven we hem dan weer. Daardoor maakte hij er nooit een prioriteit van. We kenden de dynamiek van Washington toen niet goed genoeg. Maar we zijn wijzer geworden. We zijn klaar om vanaf dag één de druk op te voeren. Want zo’n 70 procent van de latino’s heeft voor Biden gekozen. Hij is ons iets verschuldigd. Maar ik vrees dat het gesprek weer volgens dezelfde logica zal gaan, ook onder Democraten. Migranten worden gecriminaliseerd. Het zal wel weer gaan over nationale veiligheid, meer handhaving aan de grens. We gaan ons heftig verzetten tegen een deal waarbij hervorming van het immigratiestelstel wordt uitgeruild tegen meer handhaving.

“Immigratie is geen politiek spel, het gaat om mensen die lijden, om kinderen die van hun ouders zijn gescheiden. Ik geloof dat sommige Republikeinen dat ook wel inzien. Het gaat mij er dan ook niet om welke partij aan de macht is. Wie een kans wil hebben om in de toekomst een verkiezing te winnen, zal de stemmen van latino’s nodig hebben.

‘Mensen lijden’

Liz Theoharis, dominee en activist die armoede in de VS probeert te beëindigen

“In september deed Joe Biden mee aan onze virtuele bijeenkomst over de politieke macht van mensen met lage inkomens. Hij zei toen dat het beëindigen van armoede niet zomaar een streven zou zijn, maar de drijvende kracht achter verandering. Daar gaan we hem aan houden. We hebben onze partnerorganisaties al laten weten dat een mars in Washington nodig is zodra dat weer veilig is. Om dit land eraan te herinneren dat bijna de helft van de bevolking worstelt, en dat alleen maar erger wordt.

“Als Trump vertrekt, valt onze gezamenlijke tegenstander weg, maar het zijn omstandigheden die mensen ertoe aanzetten zich te organiseren. En de omstandigheden zijn zo: 80 miljoen mensen hadden al onvoldoende toegang tot zorg vóór de pandemie. Dit jaar zijn nog eens miljoenen mensen hun zorgverzekering verloren. In dit land zijn 140 miljoen mensen arm of een storm, brand of ontslag verwijderd van economische ondergang. Er zijn ook zoveel huisuitzettingen op til, zoiets hebben we in de Amerikaanse geschiedenis nog nooit gezien. Miljoenen gezinnen dreigen het dak boven hun hoofd te verliezen.

“Mensen lijden, en accepteren dat niet. Wie de machthebbers ook zijn, onze taak is hen onder druk te zetten om het juiste te doen. Om de grondwet te waarborgen en de waarden van dit land in ere te houden. De realiteit is dat er zoveel onrust is in veel levens, dat het mensen zal dwingen om te blijven demonstreren.

“Miljoenen Amerikanen willen niet terug naar ‘normaal’. Ze hebben gestemd voor toegang tot zorg, voor een loon waar je van kunt leven, voor een eerlijk belastingstelsel. Dat zouden Biden en zijn team moeten erkennen. Veel van zijn medewerkers komen uit de regering Obama. Maar zelfs de voorzitter van de Centrale Bank heeft gezegd dat de economie nooit meer wordt zoals hij was, dat betekent wel dat die tijd echt niet terugkomt.

‘Hij moet het lichaam genezen’

William Barber, dominee uit North Carolina die de Arme-Mensen-Mars van Martin Luther King voorzet

“Biden zegt dat hij het land bij elkaar wil brengen. Dat mag niet zomaar een filosofietje zijn van de nieuwe president. Zo van: We komen allemaal bij elkaar en zingen We Are The World en Kumbaya. Als hij onze ziel wil helen, zal hij eerst het lichaam moeten genezen.

“Van de Amerikaanse bevolking is 43 procent arm of heeft een laag inkomen. Sinds mei zijn nog eens 8 miljoen mensen onder de armoedegrens geraakt. Staan zij centraal in Bidens visie? Dat moet, anders lukt dat helen nooit. Niet met neo-liberalisme, doorsijpeleconomie, of gepraat over de middenklasse. Hij moet ons optrekken vanaf de onderkant.

“Dat hij toenadering zou moeten zoeken tot mensen die niet op hem hebben gestemd, vind ik een valse voorstelling van zaken. Eenmaal gekozen moet elke president er zijn voor iedereen, dat is geen handreiking, het is gewoon zijn werk.

“Je mag ook niet meer geven om die toenadering dan om de 80 miljoen mensen die wél op je gestemd hebben. Hij moet zijn hand op de grondwet leggen en daarbij ook voor rechtvaardigheid zorgen.

“Je doet een handreiking door dingen op te lossen. Niet met een centristische visie. Er bestaat geen centrische positie als het gaat om mensen juist behandelen. Dat doe je, of doe je niet. Je hebt toegang tot gezondheidszorg, of je hebt het niet. Je krijgt voldoende loon om van te leven, of je krijgt het niet. Het gaat niet om wie hij op welke positie zet; of ze wit, zwart, latino of lhbt zijn. Het gaat erom wat ze met die plek doen. Wij hebben gezegd: dit is onze agenda voor de eerste vijftig tot honderd dagen. Daar spreek ik binnenkort over met zijn team. Alles begint met coronasteun. Met een minimumloon van 15 dollar per uur, toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, investeren in klimaatweerbaarheid en infrastructuur, kiesrecht garanderen - en het dikke defensiebudget omleiden naar die prioriteiten. Waar hij beantwoordt aan die visie zullen we dat vieren. Waar hij dat niet doet, zullen we kritiek hebben. Als het nodig is, mobiliseren we mensen voor een massademonstratie.”