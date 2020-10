Was tuinfeest in het Witte Huis de boosdoener? Opvallend veel aanwezigen hebben nu corona

Mogelijk zijn veel mensen besmet met corona tijdens de voordracht van de nieuwe rechter Amy Coney Barrett voor het hooggerechtshof. Dat gebeurde in de tuin van het Witte Huis. Beeld AP

Trump maakte op de bijeenkomst de naam bekend van een nieuwe rechter voor het hooggerechtshof. Op beelden is te zien hoe de aanwezigen in de rozentuin weinig doen om besmetting met het virus te voorkomen. Zo wordt er geen anderhalve meter afstand gehouden tussen de gasten, worden er handen geschud en omhelzen sommige aanwezigen elkaar. Sommigen dragen wel een mondkapje, maar één van hen blijkt nu toch besmet met corona.

Van de mensen die aanwezig waren zijn nu zeker acht positief getest op corona. Behalve Trump en zijn vrouw Melania zijn dat ook oud-adviseur Kellyanne Conway, voorzitter Ronna McDaniel van de Republikeinse partij, campagnemanager van Trump Bill Stepien en drie senatoren, Mike Lee, Thom Tillis en Ron Johnson.

De nieuwe rechter van het hooggerechtshof die Trump voordroeg, Amy Coney Barrett, is zelf negatief getest.

Op de bijeenkomst omhelsden bezoekers elkaar. Beeld AP

Bijeenkomsten

Of president Trump het coronavirus heeft opgelopen na dit feest is niet duidelijk. Ook daarna nog bezocht hij bijeenkomsten waar mensen uit zijn netwerk de coronaregels niet strikt naleefden en er een risico was op besmetting. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook tijdens het tv-debat met Joe Biden waar Trump’s genodigden in de zaal al snel hun mondmasker afzetten, hoewel dat tegen de huisregels was.

Trump moet zelf ook niet veel hebben van mondmaskers. Tijdens het verhitte debat maakte hij zijn opponent Biden meermalen belachelijk dat hij zo vaak een mondkapje droeg en wel heel voorzichtig door het leven ging om niet besmet te raken.

Trump is sinds vrijdag opgenomen in het militaire ziekenhuis Walter Reed. Hij krijgt de komende periode een experimentele behandeling met synthetische antilichamen tegen de virusinfectie. Trump heeft vooralsnog milde klachten. ‘Het gaat goed, denk ik’, was het laatste dat hij vrijdagavond twitterde aan zijn 86,7 miljoen zijn volgers.