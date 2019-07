Warmterecord (21 graden) in noordelijkste plaats Canada

De militaire basis in Alert is de noordelijkste bewoonde plaats ter wereld. Beeld AFP

Canadese media wijzen erop dat het begin deze week warmer was in Alert dan in het westelijke British Columbia dat bekendstaat om zijn zachte klimaat.

De gemiddelde temperatuur in juli in Alert is normaal gesproken 7 graden. Alert ligt vlak boven Groenland en slechts 900 kilometer van de Noordpool.

Volgens Canadese meteorologen is de warmte in het noordelijke gebied Nunavut een gevolg van meerdere factoren. Zo heeft een luchtstroom uit het zuidoosten van de VS toevallig haar weg naar het noorden gevonden. Verder wordt het smeltend poolijs als een oorzaak genoemd.

David Phillips van de Canadese weer- en milieuorganisatie ‘Environment Canada’ wijst er ook op dat recente veranderingen in de baan van stroken met sterke wind boven de atmosfeer - de zogenoemde jetstream - een rol spelen. Daarnaast wijst Phillips naar klimaatschommelingen. ‘Met temperaturen die je nog niet eerder hebt geconstateerd, kun je dit niet afdoen als iets zonder een aspect van klimaatverandering.’