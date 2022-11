Walvissen krijgen mogelijk dagelijks miljoenen stukjes plastic binnen

Bultruggen duiken voor hun maaltijden naar 50 tot 250 meter diepte, waar ook veel microplastics rondzweven. Beeld Getty Images

Microplastics zijn overal. Ze zitten in de lucht, in het water en in ons voedsel. We stoppen deze piepkleine plasticdeeltjes in tandpasta en cosmetica en ze komen vrij tijdens slijtage van autobanden of kleding of als grotere stukken plastic afval verweren.

Bijna alle dieren, planten en mensen worden blootgesteld aan microplastics. Baleinwalvissen lopen extra risico om er veel van binnen te krijgen omdat ze leven van kleine zeedieren zoals plankton en krill. Die slokken ze in grote hoeveelheden op door zeewater te filteren door hun fijnmazige baleinen. De walvissen leven bovendien in vervuilde gebieden.

Een Amerikaanse onderzoeksgroep heeft nu een stap gezet om de hoeveelheid microplastic die baleinwalvissen binnenkrijgen in kaart te brengen. Hiervoor onderzochten ze waar en hoe diep 191 met zenders behangen vinvissen en bultruggen duiken wanneer ze zoeken naar voedsel in de Californische stroom. Hieruit bleek dat ze hun maaltijden vooral opscharrelen op 50 tot 250 meter diepte, waar ook veel microplastics rondzweven.

Deze kennis combineerden de wetenschappers met informatie over hoeveel water en prooidieren als plankton en krill de dieren dagelijks opslokken. Vervolgens zochten ze uit hoeveel microplastic er ongeveer in dat water en de prooien zit.

Aan de hand daarvan konden ze berekenen dat baleinwalvissen voor de kust van Californië dagelijks ongeveer tien miljoen stukjes microplastic binnenkrijgen. Deze resultaten verschenen dinsdag in het vakblad Nature Communications.

Plastic via prooidieren

Kanttekening: de resultaten zijn een grove schatting met grote onzekerheden. De onderzoekers hebben namelijk niet precies gemeten hoeveel plasticdeeltjes er dagelijks door een walvismond naar binnen gaan.

Hoeveel microplastic er precies in de prooidieren zit, is erg lastig te meten. “Die getallen zijn dus onzeker,” zegt Susanne Kühn, mariene bioloog bij Wageningen Marine Research. “Maar zo’n schatting is de enige manier om idee te krijgen van de plastic inname van walvissen. Het is namelijk lastig om dit te onderzoeken in een lab.” Alleen in de zeldzame gevallen dat er een dier aanspoelt, kunnen onderzoekers de maag- en darminhoud bekijken om te zien hoeveel plastic erin zit.

“Het Amerikaanse onderzoek bevestigt wel wat andere onderzoeken ook laten zien,” zegt Thijs Bosker, milieukundige aan de Universiteit Leiden, die ook onderzoek doet naar microplastics bij walvissen. Hij schatte in eerder onderzoek dat walvissen dagelijks drie miljoen stukjes microplastic binnenkrijgen. “Het Amerikaanse onderzoek laat zien dat walvissen het plastic vooral binnenkrijgen via prooidieren die eerder zelf microplastics ingeslikt hebben. Dat zagen wij ook.”

Graadmeter

Wat zijn de gezondheidsgevolgen van al dat microplastic? Dat weten de onderzoekers nog niet. “Plastic zit vol met chemicaliën als weekmakers en vlamvertragers,” zegt Kühn. “In laboratoria is aangetoond dat die schadelijke effecten kunnen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld kanker veroorzaken of de hormoonhuishouding verstoren.”

In het wild, waar meer factoren meespelen, is het lastig te bepalen wat veroorzaakt wordt door plastic en wat door klimaatveranderingen of voedselveranderingen. Ook is nog niet duidelijk wat er in het lichaam gebeurt met ingeslikte microplastics. Hopen ze zich op, worden ze uitgepoept, hoeveel weekmakers en andere chemicaliën lekken eruit?

Het enige wat we zeker weten is dat de aanwezigheid van microplastics veroorzaakt is door de mens. “Omdat plastic duidelijk zichtbaar is in het milieu en ons dagelijks leven maken veel mensen zich er zorgen om. Het wordt gebruikt als een graadmeter voor de staat van het milieu,” zegt Bosker.

“Het is goed dat er veel aandacht is voor plasticvervuiling, maar het is ook belangrijk om dit probleem in een breder kader te plaatsen. Onder meer klimaatverandering, verzuring en het leegvissen van onze oceanen hebben waarschijnlijk grotere gevolgen voor walvissen en de rest van de planeet dan plasticvervuiling.”