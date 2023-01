Wagnerbaas Prigozjin profileert zich steeds meer als uitdager van Poetin: ‘Hij moet uitkijken, maar Poetin ook’

Jevgeni Prigozjin (hier in 2011, links) kreeg de bijnaam ‘Poetins chef’, vanwege zijn vroegere werk als cateraar van de Russische president. Beeld REUTERS

Na maanden van Oekraïense heroveringen op Rusland klonk deze week ineens een tegenovergesteld geluid: het zwaarbevochten dorpje Soledar zou zijn ingenomen door de Russen. Het gaat weliswaar om een piepklein en volledig verwoest dorpje, maar toch. Voor Oekraïne is elke Russische terreinwinst een tegenslag, voor Rusland, dat al een half jaar geen significante slag in Oekraïne heeft weten te winnen, een broodnodige opsteker.

De verovering werd aangekondigd door Jevgeni Prigozjin, de baas van het huurlingenleger Wagner, dat in Oekraïne meevecht met het Russische leger. Om zijn claim kracht bij te zetten publiceerde Prigozjin een foto van zichzelf, omringd door Wagnermilitairen, in naar verluidt de zoutmijnen van Soledar. Hij was dus zelf aan het front, wilde Prigozjin maar even aangeven.

Wat Prigozjins claim extra saillant maakt is dat hij benadrukte dat bij de bestorming van Soledar alleen de eenheden van Wagner betrokken waren. Met andere woorden: de eer is aan hem – en niet aan het Russische leger.

Invloed vergroten

Het is de zoveelste sneer van Prigozjin aan het adres van het Russische militaire leiderschap. Samen met de Tsjetsjeense warlord Ramzan Kadyrov, die ook met eigen troepen in Oekraïne vecht voor Rusland, heeft hij zich al meermaals openlijk beklaagd over de belabberde Russische militaire prestaties.

Op de achtergrond speelt naar verluidt een ruzie met de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe mee over lucratieve militaire contracten die aan de Wagnergroep gegeven waren en vervolgens weer werden afgenomen, maar experts zien de uithalen ook als weinig verholen pogingen van Prigozjin om zich op te werpen als de nieuwe Russische strongman – en mogelijke uitdager van Poetin.

“Hij wil in elk geval zijn invloed vergroten in de inner circle van Poetin – de siloviki – die de Russische oorlogsinspanningen mogelijk maken,” zegt Peter Wijninga, defensie-expert aan het The Hague Centre for Strategic Studies. “Prigozjin vindt dat de oorlog harder moet worden gevoerd. Net als Kadyrov is hij niet vies van het gebruik van tactische nucleaire wapens, dat heeft hij ook meerdere keren gezegd. Dat maakt deze mensen gevaarlijk.”

Hoe gek het ook klinkt, vervolgt Wijninga, het is dus in zekere zin Poetin die ervoor zorgt dat de oorlog niet nog verder uit de hand loopt, doordat hij deze hardliners in het gareel houdt. “Prigozjin heeft ook wel vaker te kennen gegeven zelfs een confrontatie met de Navo niet te vrezen.”

Poetins chef

Prigozjin was voor 24 februari 2022 in het Westen eigenlijk alleen bekend bij de doorgewinterde Kremlinwatchers. Hij kreeg door zijn aanvankelijke werk als cateraar voor Poetin de bijnaam ‘Poetins chef’ en werd door Amerikaanse inlichtingendiensten aangewezen als hoofdverdachte voor de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 via online trollenlegers. Ook werd Prigozjin – die in de jaren tachtig in de gevangenis heeft gezeten – al vaker in verband gebracht met Wagner, dat sinds 2014 op een schimmige manier opereert in conflictgebieden als Syrië, Libië, Soedan en Venezuela.

Lang ontkende Prigozjin die beschuldigingen stellig, maar die geheimzinnigheid heeft hij inmiddels laten varen. Niet alleen heeft hij sinds de Russische inval in Oekraïne toegegeven dat hij de Amerikaanse verkiezingen heeft beïnvloed en oprichter is van Wagner, hij laat zich dus ook steeds zien aan de frontlinies, bekritiseert de militaire top en opperde zelfs, weliswaar schertsend, een ontmoeting tussen hem en de Oekraïense president Zelenski.

Door zich zo opzichtig in de kijker te spelen, speelt Prigozjin volgens Wijninga met vuur. Vooral als het Russische leger het tij weet te keren en Poetin hem niet meer nodig heeft, zou Prigozjin weleens uit de weg geruimd kunnen worden. “Poetin heeft Prigozjin en Kadyrov nu nog nodig omdat zij zijn militaire inspanningen steunen, maar hij is echt niet gek op ze. Het zijn haat-liefdeverhoudingen voor Poetin.”

Bedreiging voor Poetin

Dat Poetin deze week de drie maanden geleden aangestelde opperbevelhebber in Oekraïne Sergej Soerovikin verving, heeft mogelijk ook te maken met zijn zorgen over de groeiende invloed van Prigozjin. Volgens experts zou Soerovikin namelijk niet hoofdzakelijk zijn vervangen vanwege zijn militaire optreden, maar vanwege zijn warme banden met Prigozjin en Kadyrov. Zijn opvolger en Poetinvertrouweling Valeri Gerasimov ligt veel minder goed bij de krijgsheren. Wijninga: “Het is een duidelijk signaal van Poetin dat hij achter zijn mensen en het Russische leger blijft staan. Zo wil Poetin laten zien dat Prigozjin en Kadyrov een toontje lager moeten zingen.”

Prigozjin kan andersom op den duur wel degelijk een bedreiging gaan vormen voor Poetin. Hij geniet brede steun onder hardliners en oorlogsbloggers, heeft met Wagner een machtig imperium opgebouwd en leidt massaal ex-gevangenen en andere Russen op tot huurlingen.

Wijninga: “Die worden nu nog getraind in het kader van de oorlog in Oekraïne, maar in de loop der tijd kan Prigozjin door deze troepen een machtsfactor van belang worden in Rusland. Daarmee zou hij Poetin kunnen bedreigen.”