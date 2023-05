Wagnerbaas haalt woest uit naar Russische legertop: ‘Ik trek mijn troepen komende woensdag terug’

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin dreigt zijn troepen terug te trekken van het front in Oekraïne, als hij van de Russische legertop niet meer munitie geleverd krijgt. Beeld AP

Staand naast rijen lijken, haalt Jevgeni Prigozjin in een video op sociale media woest uit naar de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en stafchef van het Russische leger Valeri Gerasimov. Volgens de baas van het huurlingenleger Wagner krijgt hij structureel te weinig munitie voor zijn strijd in Bachmoet – en is de maat nu vol.

“Sjogjoe! Gerasimov! Waar is de munitie?... Zij kwamen hier als vrijwilligers en sterven voor jullie, zodat jullie je kunnen vetmesten in jullie mahoniehouten kantoren.”

Als de Russische legertop niet gauw met de door hem verlangde munitie over de brug komt, trekt Prigozjin zijn troepen naar eigen zeggen komende woensdag terug uit de stad. Dan mag het Russische leger de door zijn huurlingen veroverde posities in en rondom de stad zelf innemen, aldus Prigozjin.

Machtsstrijd tussen Wagner en Russische leger

Met de tirade voert de notoir grofgebekte Wagnerbaas de druk op het Russische ministerie van Defensie verder op. Tussen hem en de Russische legertop woedt volgens analisten al langer een machtsstrijd. Prigozjin maakt Sjogjoe geregeld uit voor slappeling en verweet hem vaker te weinig munitie aan Wagner te leveren.

In februari deelde Prigozjin ook al beelden van lijken van zijn huurlingen; hij gaf de Russische legertop de schuld van hun dood. Hoewel het Russische ministerie van Defensie ontkent Wagner op munitierantsoen te zetten, kreeg Prigozjin destijds wel meer artillerie geleverd.

Of Prigozjin nu ook alleen maar bluft, of dat zijn dreigement oprecht is, zal de komende dagen moeten blijken.

Mocht de huurlingen van Wagner zich terugtrekken, dan kan dat weleens grote gevolgen hebben voor het Russische front bij Bachmoet. Samen met het Russische leger probeert het huurlingenleger de Oost-Oekraïense stad al sinds de zomer te veroveren. Het Oekraïense leger houdt vooralsnog stand, maar de verliezen aan beide zijden zijn gigantisch. Bovendien wisten de Russen, en met name Wagner, juist de afgelopen weken langzaamaan steeds meer terrein te winnen in de inmiddels vrijwel volledig verwoeste stad.

Het Oekraïense tegenoffensief

Rob Lee, een goed ingevoerde Amerikaanse militaire analist, schrijft dat de tirade van Prigozjin in elk geval laat zien dat het Russische ministerie van Defensie heel spaarzaam omgaat met z’n munitie, voorafgaand aan het langverwachte Oekraïense tegenoffensief. ‘Het ministerie moet het hele front verdedigen, maar de enige zorg van Prigozhin is de inname van Bachmoet,’ schreef hij op Twitter.

Dat Oekraïense tegenoffensief kan volgens analisten elk moment beginnen. Wanneer en waar Oekraïne precies zal toeslaan, houdt de regering in Kyiv om voor de hand liggende redenen geheim. Maar nu vrijwel alle door het Westen toegezegde wapens Oekraïne inmiddels hebben bereikt en er droger weer op komst is, lijkt het niet lang meer te gaan duren.

Prigozjin zelf voorspelde dat het tegenoffensief rond 15 mei zal beginnen. Als hij daad bij het woord voegt en zich inderdaad komende woensdag terugtrekt, zijn zijn troepen dus al lang en breed vertrokken als het Oekraïense tegenoffensief begint.