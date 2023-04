Wagner Groep claimt Russische verovering Bachmoet, Oekraïne ontkent

Oekraïense strijders aan de frontlinie in Bachmoet. Beeld AP

‘De vijand heeft zijn offensief in Bachmoet niet gestaakt. Maar Oekraïense strijdkrachten verdedigen de stad tijdens de talrijke aanvallen heldhaftig,’ aldus de Oekraïense legerleiding in de nacht van zondag op maandag in een Facebookbericht.

De Wagner Groep zei eerder in de nacht van zondag op maandag Bachmoet ‘in juridische zin’ te hebben veroverd. De leider van de groep, Jevgeni Prigozjin, liet daarbij weten dat zijn troepen de Russische vlag hadden gehesen op het gemeentehuis van de stad.

‘Vanuit een juridisch oogpunt is Bachmoet ingenomen,’ meldde Prigozjin via Telegram. Daar deelde hij ook videobeelden waarop hij een Russische vlag vasthoudt met daarop een eerbetoon aan de militaire blogger Vladlen Tatarski, die eerder zondag omkwam bij een bomaanslag in een café in Sint-Petersburg.

‘De commandanten van de units die het gemeentehuis en het hele centrum hebben ingenomen zullen deze vlag uithangen,’ aldus Prigozjin. ‘Dit is het Wagner-privéleger, dit zijn de mannen die Bachmoet hebben ingenomen. Wettelijk gezien is het van ons.’

