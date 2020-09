Waarschuwing voor weer zeven regio’s, kwart van Frankrijk is nu ‘rode zone’

Men kan nog steeds reizen naar Frankrijk, maar steeds meer gebieden worden een 'rode zone'. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Eerder gold die status al voor 21 departementen. Daarmee bevindt ongeveer een kwart van Frankrijk zich nu in de gevarenzone.

De rode status wil officieel zeggen dat er meer dan 50 besmette mensen zijn op elke 100.000 inwoners. Dat geldt voor Parijs en omstreken en voor een heel grote strook langs de Middellandse Zee. Ook Corsica, Bordeaux en omgeving en departementen in het noorden zijn rood. De zeven departementen die vandaag officieel aan dat rijtje worden toegevoegd zijn: La Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime en la Réunion.

Oranje gebied

In Parijs werden vorige week 147 besmettingen per 100.000 inwoners geteld, in Marseille en omstreken waren dat er zelfs 173.

De uitbreiding van het aantal rode departementen kan consequenties hebben voor Nederlanders. De afgelopen weken besloot Den Haag al om Franse risicozones uit te roepen tot ‘oranje gebied’. Reizigers uit die gebieden wordt dringend geadviseerd in quarantaine te gaan na terugkeer in Nederland.

In Frankrijk wordt benadrukt dat de situatie ernstig is, maar (nog) niet vergelijkbaar met die van dit voorjaar. De zogeheten R-waarde is nu landelijk 1,3: ieder besmet persoon besmet gemiddeld 1,3 andere personen. “Tijdens de piek van de epidemie was de R-waarde 3,4,” aldus minister van Volksgezondheid Olivier Véran.

Maar het aantal ziekenhuis- en ic-opnames stijgt weer langzaam. Gemiddeld werden de afgelopen week 55 coronapatiënten per dag op een ic opgenomen. Dat zijn er dus 1500 à 2000 per maand. De komende twee weken zullen die cijfers verder stijgen.

Vrijdagavond maakten de autoriteiten bekend dat er in 24 uur tijd 8975 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Dat is de grootste toename sinds het begin van de epidemie in Frankrijk. “Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames is, met twee weken vertraging, een afspiegeling van het aantal nieuwe besmettingen,” aldus minister Véran.