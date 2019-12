Waarschuwing: slecht weer op weg naar de wintersport

Beeld AFP

In Frankrijk is het vrijdagavond bar en boos met flinke sneeuwval en een plens regen beneden 1400 meter. Wie naar Oostenrijk rijdt, krijgt zaterdagochtend met sneeuw te maken.

In de Franse Alpen regent het vrijdagavond stevig in de laaggelegen dalen, terwijl het tijdens de klim naar boven zal sneeuwen. De kans op file op de bergweggetjes is groot. Sneeuwkettingen zijn met dit weer hard nodig.

Zaterdag overdag is het beter weer om aan te komen bij de pistes met verse sneeuw. Zaterdagavond volgt een nieuw neerslaggebied en kan het wederom stevig sneeuwen. Ook zondag blijft het sneeuwen.