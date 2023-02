Waarom zijn de mensen in Suriname zo boos? En hoe gevaarlijk kan dat zijn?

Woedende demonstranten trokken vrijdag eerst op naar parlementsgebouw in Paramaribo en gingen vervolgens rellend door de binnenstad. Beeld AFP

1. Waar komt de enorme woede bij de Surinamers vandaan?

Het protest in Paramaribo begon vrijdag vreedzaam, maar liep ontzettend uit de hand, mede doordat relschoppers zich bij de menigte voegden. “Maar dat er protest is in Suriname, is heel logisch,” zegt Dave Ensberg, vicevoorzitter van het Johan Ferrier Fonds, een naar de eerste president van de onafhankelijke republiek Suriname vernoemd fonds dat zich vanuit Nederland inzet voor Suriname. “De prijzen in het land zijn veel te hoog. Veel mensen kunnen hun brood, benzine en rekeningen gewoon niet meer betalen.”

Dat ziet ook Kathleen Ferrier, voormalig CDA-politica én dochter van Johan Ferrier. “Maar er is nog veel meer aan de hand. Het onderwijs gaat niet goed, de medische zorg is een drama. Het gaat kortom heel slecht, en mensen zien geen hoop op verbetering. Daar is dit het resultaat van.”

2. Sinds 2020 is Chan Santokhi president in Suriname. Is dit dan allemaal zijn schuld?

Zeker niet, zegt zowel Ensberg als Ferrier. Ze wijzen naar de gigantische janboel die Santokhi erfde van zijn voorganger Desi Bouterse, die van 2010 tot 2020 aan de macht was. Ferrier: “Niet alleen trof Santokhi een lege staatskas en een slecht functionerend overheidsapparaat aan, het was nog veel erger. Bewijsstukken en bonnetjes van dingen die onder Bouterse gebeurd waren, waren verdwenen. Bouterse heeft er echt een puinhoop van gemaakt, ook moreel en ethisch.”

Ensberg: “Ga er maar aanstaan,zo als Santokhi. Hij moest meer belasting heffen, de accijnzen verhogen. De bevolking betaalt daarvoor de rekening. Dat het moest gebeuren, kun je de president niet verwijten.”

Ferrier: “Er was in Suriname, en ook bij mezelf, enorm veel hoop toen Santokhi begon, dat hij een einde zou maken aan de wantoestanden. Maar de nieuwe president is er niet in geslaagd om voor nieuw elan te zorgen. Hij heeft ook geen einde gemaakt aan de corruptie, heeft zelfs familieleden benoemd op belangrijke posities. Alles bij elkaar zorgt dit voor diepe, diepe teleurstelling bij Surinamers.”

3. Hoe gevaarlijk is het, wat er nu in Suriname gebeurt?

Ensberg is bang dat het niet blijft bij de materiële schade die plunderaars aangericht hebben aan het parlement en andere gebouwen en winkels in Paramaribo. “Ze hebben heel het land een stukje verder de vernieling in geholpen,” zegt hij. “Internationale organisaties zien dit ook gebeuren. Willen zij nog actief zijn in Suriname? Zal het IMF (dat eind 2021 meer dan 600 miljoen euro steun beloofde, red.) het land nog blijven steunen?”

Ook Ferrier is uiterst bezorgd. “Ik hoop echt dat het land niet in een vrije val belandt. Suriname heeft al veel moeite om mensen met kennis en kunde vast te houden, wat als nog meer mensen door deze gebeurtenissen besluiten het land te verlaten? Wat zijn de politieke gevolgen van deze onrust? Ook voor de internationale gevolgen houd ik mijn hart vast.”

4. Wat moet de Surinaamse politiek nu doen?

Het allersterkste zou zijn, zegt Ensberg, als er geen poltiek wordt bedreven over de rellen, maar als er juist eenheid wordt uitgestraald. “Dat Santokhi en Bouterse (nog steeds leider van de oppositiepartij NDP, red.) samen een verklaring afgeven met de strekking: ‘Dit is niet hoe we het doen. Protesteren mag, maar doe het vreedzaam’.”

Wat volgens Ensberg ook goed zou zijn: als de onlusten het signaal zijn voor échte hervormingen. “Laat als regering zien dat je het écht serieus meent. En ga met de bevolking in gesprek: hoe kunnen we jullie concreet helpen?”

Ferrier hoopt dat de trieste gebeurtenissen van vrijdag een wake-upcall zijn voor Santokhi. “Hij moet nu de regie pakken en laten zien dat hij de goede kant op wil met zijn land, óók richting internationale organisaties. Als Suriname zelf niet wil veranderen, dan komt het sowieso niet goed.”

5. Kan Nederland nog iets doen?

Dat ligt altijd gevoelig, weet Ferrier, gezien het verleden: Suriname was van 1667 tot 1954 een Nederlandse kolonie. “Nederland is daardoor altijd bang, misschien wel iets te bang, dat steun aan Suriname wordt gezien als bemoeienis van de oude kolonisator. Het is begrijpelijk. Maar premier Mark Rutte zei tijdens het uitspreken van zijn slavernij-excuses ook: ‘We zetten een komma, geen punt.’ Dat zal ook mede naar Suriname zijn gericht.”

Nederland kan nu niet bepalen hoe Suriname het beste geholpen kan worden, weet Ferrier. “En het moet ook geen kwestie zijn van geld die kant op sturen. De vraag is: hoe kun je Suriname de mogelijkheden geven om zélf vooruit te komen? Want het land heeft zo ontzettend veel te bieden. Aan natuurlijke hulpbronnen, of op het gebied van zonne- en windenergie. Het zou zo mooi zijn als het land zijn potentieel eindelijk kan waarmaken.”

Zo’n beetje alle hulp uit het buitenland is nu welkom, vindt Ensberg. “Want Suriname zit nu zo diep in de misère. Je hoopt dat ze hulp die aangeboden wordt, aannemen. Zo’n beetje ongeacht van wie het komt, zou ik bijna zeggen.”