Waarom roepen media Biden niet tot winnaar uit?

Democraat Joe Biden. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Wat is nu de stand van zaken?

Om president te worden, heeft een kandidaat minstens 270 kiesmannen nodig. Die zijn verdeeld over de verschillende staten, afhankelijk van het aantal inwoners per staat. President Donald Trump staat nu op 214 kiesmannen, zijn Democratische uitdager Joe Biden op 253 kiesmannen.

Momenteel worden nog in zes staten stemmen geteld: Pennsylvania (20 kiesmannen), Georgia (16), North Carolina (15), Arizona (11), Nevada (6) en Alaska (3).

Biden staat op voorsprong in Pennsylvania (met 28.877 stemmen meer dan Trump), Georgia (4020 stemmen meer) , Arizona (+29.861) en Nevada (+22.657). Met uitzondering van Arizona loopt die voorsprong alleen maar verder op.

Alleen in North Carolina (76.479 stemmen verschil) en Alaska (54.610) heeft Trump een stabiele voorsprong.

Hertelling

In sommige staten is het verschil tussen Trump en Biden relatief gezien minimaal. Als het verschil minder dan 1 procentpunt is, kan een hertelling worden aangevraagd.

In Georgia is het verschil nu zo klein (49,4 voor Biden, 49,3 voor Trump) dat daar mogelijk een hertelling moet plaatsvinden. Ook in Pennsylvania is het verschil klein (49,6 voor Biden om 49,2 voor Trump), maar daar loopt Biden verder uit.

Biden kreeg tot nu toe bijna 74,4 miljoen stemmen (50,5 procent), tegenover 70,2 miljoen voor Trump (47,7 procent). Nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis kreeg een presidentskandidaat zoveel stemmen.

Waarom duurt het tellen zo lang?

Met uitzondering van Alaska is in de laatste staten ruim negentig procent van de stemmen geteld. Vanwege de coronapandemie hebben veel Amerikanen ervoor gekozen per post hun stem uit te brengen. Het tellen van de briefstemmen, die in de dagen na de verkiezingen nog binnenkomen, neemt veel tijd in beslag.

Doordat er momenteel vooral briefstemmen van Democratische kiezers in stedelijke districten worden geteld, is te verwachten dat Biden zijn voorsprong in Pennsylvania en Georgia niet meer kwijtraakt. In Pennsylvania moeten onder meer in de steden Philadelphia, Pittsburgh en Allentown, Democratische bolwerken, nog vele duizenden stemmen geteld worden.

De wet van Pennsylvania en Georgia schrijft voor dat een hertelling kan worden aangevraagd als er 0,5 procent verschil of minder tussen twee kandidaten is. De minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, de Republikein Brad Raffensperger, verwacht dat er in zijn staat opnieuw geteld gaat worden. “Met een verschil dat zo klein is, zal er een hertelling plaatsvinden.”

Bovendien nemen de telbureaus geen enkel risico. Het Republikeinse kamp van Trump zaait al dagenlang onrust en twijfel over het verloop van de verkiezingen. Team-Trump beschuldigt de Democraten van ‘fraude’ en ‘gestolen verkiezingen’. Zonder concrete bewijzen aan te voeren, zeggen de Republikeinen dat vooral bij het tellen van briefstemmen gefraudeerd wordt.

De Republikeinen hebben in enkele staten via de rechter tevergeefs geprobeerd het tellen van poststemmen te stoppen of een hertelling voor elkaar te krijgen.

Wanneer wordt een winnaar uitgeroepen?

Hoewel een overwinning van Joe Biden slechts een kwestie van tijd lijkt, roepen Amerikaanse nieuwszenders de Democraat nog niet uit tot winnaar. Ook bij de tussenstanden per staat zijn de media voorzichtig. Ze doen pas een ‘call’ - Biden of Trump tot winnaar uitroepen - als alle stemmen in de verschillende regio’s van een staat zijn geteld. Als het beeld te onzeker is, blijft het ‘too close to call’.

Persbureau Associated Press (AP) en grote nieuwsmedia als CNN, Fox , CBS en New York Times zijn leidend in de ‘calls’.

Opmerkelijk is dat Fox News als enige grote nieuwszender Biden in Arizona tot winnaar heeft uitgeroepen (11 kiesmannen). De zender is doorgaans de spreekbuis van rechts-conservatieve Amerikanen en dus van veel Trump-aanhangers.

Omdat de marges in Pennsylvania en Georgia zo klein zijn dat het nog op een hertelling kan uitdraaien, wordt Biden daar nog niet tot winnaar uitgeroepen. Bovendien is onduidelijk hoeveel stembiljetten nog geteld moeten worden en hoeveel daarvan geldig zijn.

President Trump heeft aangekondigd elk juridisch wapen in de strijd te gooien om de verkiezingsuitslag aan te vechten. Het kan dus nog wel dagen duren, zo niet langer, voor een definitieve winnaar bekend is.