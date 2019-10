'Waarom laat de wereld deze zuivering toe?’

In Noord-Syrië vragen de Koerden de wereld wanhopig om aandacht. Ze pleiten voor een militair vliegverbod boven hun gebied. ‘Dan kunnen we eerlijk vechten.’

Rijdend door de straten van de Noord-Syrische stad Qamishli klinkt er plotseling geweervuur. Even is het stil en dan weer een luid salvo. Sommige auto’s en een jongen op een brommer rijden gewoon door, anderen keren om. Wie er schiet en op wat, blijft gissen. Binnen een paar minuten rijden pick-ups van de Koerdische militie SDF door de straten. Ook ambulances. Auto’s toeteren, mannen schreeuwen. Tussen de huizen staan bewapende strijders. De meeste winkels zijn dicht.

De situatie in Noord-Syrië is uit de hand aan het lopen. Niet alleen vanwege Turkse bombardementen, maar ook omdat pro-Turkse Syrische rebellen nu Koerdische gevangenen langs de weg executeren. Tevens zijn er honderden IS-strijders en hun families ontsnapt. Velen hier in Koerdisch gebied zijn als de dood dat de IS-strijders, gesteund door lokale Arabische stammen die ook anti-Koerdisch zijn, een bloedbad aanrichten onder de verzwakte Koerden.

Achterbak

“We zijn al sinds woensdag onderweg uit Ras al Ayn,” vertelt een Koerdische vrouw die met haar zeven kinderen in de open achterbak zit van een pick-uptruck, in de buurt van een SDF-checkpoint buiten Qamishli. “Overal waar we stoppen is het oorlog,” vervolgt ze. “Steeds weer Turkse beschietingen en bombardementen. We willen nu naar het oosten van Syrië, richting Irak. Er is geen andere weg.”

Een man komt aangelopen. Hij heet Kaniwar, zegt hij. “Ik wil zeggen dat ik heel blij ben dat Nederland - net als andere Europese landen - heeft besloten tot een wapenembargo tegen Turkije. Dit is zeer belangrijk. Nederland bedankt!”

Maar een wapenembargo gaat deze oorlog niet stoppen. Wat zou volgens meneer Kaniwar een realistische oplossing zijn voor dit conflict? Hij hoeft niet lang na te denken. “Een no-flyzone boven Noord-Syrië,” zegt hij. “Hierdoor kan Turkije ons niet langer bombarderen. Wij hebben geen luchtmacht. Laat de Turken maar hier komen zonder hun vliegtuigen. Dan kunnen we een eerlijk gevecht aangaan.”

Beeld REUTERS

Zo’n honderd meter verderop is er een Turkse mortier ingeslagen op een onverharde weg. Een huis is licht beschadigd. Aan het einde van de straat staan allemaal schoenen voor een deur. Binnen staan zeven mannen bezorgd rondom een bed. Erin ligt Jankiz Ahmad Murad. Aan z’n arm een infuus, z’n benen beschadigd. Hij is gewond geraakt tijdens de mortieraanval in de straat. “Het gaat wel, maar het was een grote schok,” kreunt Murad. “Ik liep gewoon op straat en plotseling: boem! Daarna lag ik in m’n eigen bloed op straat.”

In Qamishli heerst chaos. Een andere stad, Kobani, is omsingeld door het Turkse leger, islamisten en ronddolende IS’ers. De bevolking is radeloos. Het lukt om via de telefoon contact te maken met Kobani. Maar de mevrouw aan de andere kant van de lijn kan alleen maar huilen. En ook haar kinderen krijsen op de achtergrond.

De steden Ain Issa en Ras al Ayn worden gebombardeerd. Islamisten veroveren Koerdische gebieden. En de Amerikanen trekken zich zondag definitief terug uit Noord-Syrië. Een snoepverkoper is woedend. “Waarom laat de wereld toe hoe we gezuiverd worden door Erdogan? Wat is dit voor waanzin? Vorige week was alles nog normaal hier en nu dit!”

