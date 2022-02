Waarom is het eilandje Alsom telkens doelwit van Noord-Koreaanse raketproeven?

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau gaf eind vorige maand beeld vrij van een proef. De locatie is onbekend. Beeld AFP

Kim Jong-un stond op 25 januari van dit jaar tevreden te kijken naar de lancering van een kruisraket. Hij hoefde daarvoor niet af te reizen naar een afgelegen militair complex, maar kon gewoon in een van zijn favoriete luxe-oorden verblijven. Want het Majon Hotel, in de buurt van de stad Hamhung aan de oostkust van Noord-Korea, beschikt sinds kort over een lanceerplatform, zo meldt de website NK News.

Het waarschijnlijke doel van de twee kruisraketten die werden gelanceerd: een eilandje verder naar het noordoosten. Logisch, zegt Noord-Korea-expert Christopher Green van de Universiteit Leiden, want een kruisraket heeft een doel nodig. Om zo’n geleid wapen goed te testen, moet gekeken worden of het een vooraf ingesteld eindpunt kan raken.

Noord-Korea heeft meerdere kleine eilandjes tot doel gemaakt in dit soort tests, maar favoriet is Alsom, schrijft persbureau Bloomberg. Dit groepje rotsen van enkele honderden meters lang is dit jaar al acht keer doelwit geweest van raketproeven en sinds 2019 al meer dan 25 keer.

Koepelvormig bouwwerk

Dat gebeurt niet alleen om de precisie van kruisraketten te testen, maar ook om de effectiviteit van wapens te bestuderen. Ook korteafstandsraketten zouden gebruikt zijn om Alsom te bestoken. “Dit relatief kleine en duidelijk gedefinieerde doel biedt een goede manier om de precisie van de wapensystemen aan te tonen, vooral voor propagandadoelen,” zegt Joseph Dempsey, onderzoeker bij het International Institute for Strategic Studies (IISS) tegen Bloomberg.

Volgens Zuid-Koreaanse onderzoekers is er op het eilandje ook een koepelvorming bouwwerk neergezet, waarschijnlijk van beton. Het Noord-Koreaanse leger kan daar nagaan wat een raket aanricht. Volgens sommigen zou de constructie een kopie zijn van een regeringsgebouw in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

Alsom ligt ver genoeg uit de kust, circa achttien kilometer, om het gevaar van missers af te wenden. Maar dichtbij genoeg om vanaf het vasteland te zien wat er gebeurt en snel ter plaatse onderzoek te doen na de inslag.

Voor langeafstandsraketten is het eilandje een minder geschikt doelwit. Die vallen bij tests doorgaans veel verder in zee, vaak vliegen ze voorbij Japan. Noord-Korea claimt raketten te hebben die zelfs de westkust van de Verenigde Staten – de grote vijand van het communistische regime – kunnen bereiken.