Waarom het Russische Wagner zo veel belang heeft bij de situatie in Soedan

Het Russische huurlingenleger Wagner steunt de Soedanese milities van de RSF in de burgeroorlog. Wagner doet dat om de eigen goudbelangen veilig te stellen en kopieert een tactiek die het eerder al in andere Afrikaanse landen toepaste.

Rusland haalt relatief weinig onderdanen terug uit het door burgeroorlog verscheurde Soedan. Moskou wil juist dat ze daar blijven, omdat het hoofdzakelijk Russische huurlingen zijn van de Wagnergroep. Wagner steunt de Rapid Support Forces (RSF) van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti, in zijn strijd met het Soedanese leger.

Wagner is er om de Russische belangen in goud veilig te stellen. Maar de grote baas van Wagner, Jevgeni Prigozjin, ontkent bij hoog en bij laag dat zijn manschappen in Soedan zijn.

In 2017 tekende de voormalige dictator, Omar al-Bashir, tijdens zijn ontmoeting met president Vladimir Poetin bij de Olympische winterspelen in Sotsji een aantal contracten met de Russische regering. Bashir werd gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag wegens oorlogsmisdaden in 2003 in Darfur. Hij was een paria in de wereld en zocht steun. Bovendien wankelde zijn machtspositie in Soedan.

Aanleg van Russische marinehaven

Bashir wilde Russische hulp en als tegenprestatie kreeg Moskou het recht een aantal goudmijnen te exploiteren door het bedrijf M Invest en de dochteronderneming Meroe Gold, die werden gerund door Prigozjin. Die bedrijven zijn meteen op de Amerikaanse sanctielijst geplaatst. Ook stemde Bashir in met de aanleg van een Russische marinehaven voor oorlogsschepen aan de kust van de Rode Zee.

Moskou probeert zijn machtsbasis in Afrika, die verkruimelde na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, weer op te bouwen. De huurlingen van de Wagnergroep worden hiervoor ingezet om regeringen en dictaturen van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) tot Mali met geweld in het zadel te houden.

In 2018 doken Russische militaire trainers op in Soedan om het leger daar te trainen, zo blijkt uit beelden op het Telegramkanaal van Wagner en bronnen waarmee de website Sudan Tribune sprak. In eerste instantie zou het gaan om honderd Russen, later om vijfhonderd. De huurlingen werden vooral ingezet om het groeiende straatprotest tegen Bashir te observeren en de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten te adviseren over de aanpak van de demonstranten.

Uiteindelijk steunde Wagner de coup tegen Bashir en wisselde van alliantie door op te trekken met het Soedanese leger onder leiding van Abdel Fattah al-Burhan en de RSF van Hemedti. Laatstgenoemde heeft in het westen van Soedan veel goudconcessies in handen en daar ligt ook het belang van Moskou.

Russische invasie in Oekraïne

Toen Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne begon in februari vorig jaar, kreeg het land een enorm pakket aan economische sancties opgelegd door het Westen. Dollar- en eurorekeningen werden wereldwijd bevroren en Moskou was naarstig op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen en deviezen. Het goud uit Soedan bood deels soelaas voor dit nijpende probleem.

Bij het uitbreken van de burgeroorlog, anderhalve week geleden, koos Wagner de kant van de RSF om zijn inkomsten uit de Soedanese goudmijnen veilig te stellen. Het huurlingenleger organiseerde snel een vlucht met wapens voor de milities van de RSF vanuit buurland Libië, waar Wagner sinds 2019 de krijgsheer Khalifa Haftar steunt. Deze zelfverklaarde generaal heeft met zijn troepen een groot deel van het oosten van Libië in handen en strijdt tegen de door de Verenigde Naties gesteunde regering in Tripoli.

Het Kremlin schoot Haftar te hulp met wapens, trainers en circa duizend huurlingen van Wagner, zo blijkt uit onderzoek van de Britse omroep BBC. Moskou heeft zo een stevige machtsbasis in het olierijke Libië en in de kop van Afrika. Het lijkt erop dat de Russen nu voor eenzelfde model in Soedan kiezen door de RSF te steunen en zo hun positie te beschermen in het zuiden en westen van het land. Naast de goudmijnen heeft Moskou nu ook zijn oog laten vallen op het uraniumrijke Darfur en, volgens The New York Times, al geologen die kant op gestuurd om de mogelijkheden van de winning te onderzoeken.

Huurlingenlegioen in Soedan

Via het uiterst instabiele buurland de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft Wagner direct toegang tot het westen van Soedan. De CAR betaalt Wagner om de zittende regering militair te steunen. De CAR is een prima uitvalsbasis voor het huurlingenlegioen naar Soedan, waardoor ze onopgemerkt het land in en uit kunnen glippen.

Wagner is voorzichtig met te openlijke steun aan de RSF, want het is onduidelijk wie de strijd in Soedan gaat winnen. Moskou wil nog steeds een marinehaven aanleggen bij Port Soedan en daar heeft het vooralsnog de steun van legerleider Al-Burhan voor nodig. Het Kremlin zal proberen de twee partijen in de strijd te blijven bespelen om de Russische belangen veilig te stellen.