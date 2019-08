Waarom Donald Trump Groenland wil kopen

Groenland Beeld EPA

De wereld grinnikt, op Groenland komen ze niet meer bij van het lachen of zijn ze boos over de botheid van Donald Trump. De Amerikaanse president zelf zit te mokken op Twitter en schoffeert het Deense koningshuis door een lang voorbereid staatsbezoek even af te zeggen.

Donald Trump is van de leg omdat hij zijn zin niet krijgt. De Denen willen niet met hem praten over de verkoop van hun semiautonome ijseiland tussen de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan. Twee miljoen vierkante kilometer land, waarvan (nog) 80 procent wordt bedekt door ijs. Als ervaren project ontwikkelaar op een ander, wat kleiner, eiland (Manhattan) had Donald Trump wel ideeën voor fabuleuze projecten op dat smeltende Groenland.

Zijn interesse voor Groenland zou zijn gewekt, volgens de Wall Street Journal (WSJ) die er als eerste over berichtte, tijdens een geopolitieke discussie in het Witte Huis. De president die bekend staat om zijn afkeer van dergelijke briefings ging hier toch even rechtop zitten. Het ging over het strategische belang van de ontdooiende ijsvlakte en de grondstoffen die eronder liggen, weet de WSJ. Als een gehaaide projectontwikkelaar uit New York zag Donald Trump vast meer mogelijkheden want hij bracht het onderwerp opvallend vaak ter sprake in zijn entourage.

IJsbergen drijven bij het Groenlandse dorp Kulusuk. Beeld AFP

Koude Oorlog

Helemaal uit de lucht vallen komt dit alles niet. Het is niet voor het eerst dat de Verenigde Staten Groenland op het oog hebben. Aan het begin van de Koude Oorlog met Rusland, in 1946, had Amerika al eens 100 miljoen dollar geboden om het gebied - dat geografisch bij Amerika hoort maar politiek bij Europa - te kopen van Denemarken. Bijna honderd jaar eerder, in 1867, was dat ook al eens voorgesteld. Destijds wilden de Amerikanen zowel Groenland als IJsland overnemen. Ooit was er sprake van Alaska te ruilen tegen Groenland. Maar Denemarken weigerde steeds, net als nu.

Thule Air Base. Beeld REUTERS

Groenland is belangrijk voor de Amerikanen die decennia geleden een verregaand militair verdrag over Groenland hebben getekend met Denemarken. De Amerikanen kunnen sinds 1951 doen en laten wat ze willen op hun meest noordelijke uitvalsbasis, Thule Air Base. Die basis was destijds van groot strategisch belang tijdens de Koude Oorlog omdat het de eerste verdedigingslijn was voor een eventuele Russische raketaanval. Thule Air Base staat nog steeds vol radarapparatuur en is onderdeel van het ‘early-warning system’ voor inkomende raketten. Vijftig jaar geleden (1968) crashte een Amerikaanse B-52 bommenwerper met kernwapens aan boord nabij Thule wat een grote milieuramp tot gevolg had.

Dat Trump nu zo’n nummer van het dunstbevolkte land ter wereld maakt heeft ook andere redenen. Mogelijk ziet hij er kansen voor zijn hotels (Groenland draait behalve op subsidies uit Denemarken op groeiende inkomsten uit toerisme) maar er is inmiddels een nieuwe concurrent op het toneel: China. Dat land heeft meermaals belangstelling getoond voor het gebied. Chinese bedrijven proberen al een tijdje een vinger in de Groenlandse pap te krijgen, of het nu gaat om de financiering van vliegvelden of om modernisering van havens.

En waar China investeert daar valt wat te halen aan grondstoffen, zo weet ook Donald Trump. De Chinese pogingen zijn tot nu toe geblokkeerd door de Verenigde Staten, maar de belangstelling voor Groen is er zeker. Alleen de manier waarop Donald Trump even een ander land denkt te kunnen kopen is op zijn minst onbeleefd, vindt de Deense regering en ook 60.000 Groenlanders.