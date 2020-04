Waar is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un?

Beeld AFP

Het begon allemaal met berichten van Amerikaanse media, waaronder CNN. De 36-jarige Kim Jong-un, de jongste zoon van Kim Jong-il, zou ernstig ziek zijn. Of dat bericht nu klopt of niet, dat hij op 15 april ontbrak bij de viering van de verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung, was hoe dan ook zeer opmerkelijk. Daarop namen de speculaties over de gezondheidstoestand van de leider van het zeer geïsoleerde Noord-Korea alleen maar toe, en zelfs het gerucht dat hij overleden zou zijn, ging rond.

Maar waar Zuid-Koreaanse media eerder deze week meldden dat Kim worstelt met zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten, is dat volgens Reuters niet het geval. Het persbureau meldt op basis van een Zuid-Koreaanse ingewijde dat Kim Jong-un nog in leven zou zijn. Sterker nog: hij zou zich spoedig weer in de openbaarheid zullen vertonen. Tegelijkertijd bericht Reuters dat China een team medische experts naar Noord-Korea heeft gestuurd.

Eerder deze week meldde het kantoor van de Zuid-Koreaanse president dat er geen aanwijzingen zijn dat Kim ernstig ziek is. Ook de Amerikaanse president Trump twijfelde aan de doodverklaring van Kim. ‘Ik denk dat het bericht onjuist was,’ stelde Trump, die Kim de afgelopen twee jaar drie keer ontmoette.

Trump en Kim. Beeld EPA

Internationale Verbindingsbureau

Volgens de bronnen die Reuters aanhaalt is er nu dus een Chinese medische delegatie naar Noord-Korea afgereisd. Aan het hoofd van de groep staat een hooggeplaatst lid van het Internationale Verbindingsbureau van de Chinese Communistische Partij. Dit bureau is de belangrijkste Chinese instantie die zich bezighoudt met het buurland.

Het Verbindingsbureau was onbereikbaar en het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op een verzoek van Reuters om commentaar.

Alleen als Kim in het openbaar verschijnt, zullen de geruchten echter de kop in worden gedrukt. Zaterdag is een mooie kans, dan wordt de oprichting van het Noord-Koreaanse Volksleger gevierd. Tegelijkertijd geldt: schittert Kim daar opnieuw in afwezigheid, dan zullen de speculaties alleen maar toenemen.