Waakhond: deal Microsoft en Activision kan industrie schaden

Beeld REUTERS

Waakhond CMA startte begin juli een onderzoek naar de geplande overname. “We maken ons er zorgen over dat Microsoft de controle over populaire spellen zoals Call of Duty na de overname zou kunnen gebruiken om concurrenten te schaden, waaronder recente en toekomstige concurrenten die abonnementen aanbieden voor meerdere spellen tegelijk en gamen in de cloud,” verklaarde CMA donderdag.

Microsoft, eigenaar van spelcomputerbedrijf Xbox, leidt al twintig jaar de markt voor spelcomputers, samen met concurrenten Sony (maker van de PlayStation) en Nintendo. Door deze drie-eenheid is er nu al weinig ruimte voor andere makers van spelcomputers, zegt de CMA.

Doordat Microsoft de titels van Activision in handen krijgt, kan het zijn eigen exclusieve aanbod voor de Xbox uitbreiden en beter concurreren met de PlayStation 5 van rivaal Sony. Die doet al langer goede zaken met exclusieve games die niet op andere spelcomputers verschijnen.

De meeste games van Activision kwamen al uit op de Xbox-consoles. De grootste gameserie van Activision, Call of Duty, werd met name succesvol dankzij Microsofts onlineplatform Xbox Live, waarmee spelers met elkaar verbinding kunnen maken voor zogeheten multiplayer-wedstrijden.

Overname

Microsoft-topman Brad Smith zei dat het bedrijf juist wil dat meer mensen toegang krijgen tot games, niet minder. “Sony, als marktleider, heeft gezegd dat het zich zorgen maakt om Call of Duty, maar wij hebben aangegeven dat we van plan zijn om dezelfde game op dezelfde dag beschikbaar te stellen op zowel de Xbox als de PlayStation,” zei Smith.

Het is nog niet duidelijk wat het onderzoek zal betekenen voor de overname. Activision verwacht nog steeds dat de deal rondkomt voor het einde van Microsofts boekjaar, dat in juni 2023 eindigt. De twee bedrijven hebben tot 8 september de tijd om met voorstellen te komen om zorgen van de waakhond weg te nemen.

Microsoft kondigde begin dit jaar aan de maker van games voor omgerekend ruim 60 miljard euro over te nemen. De deal moet nog wel goedgekeurd worden in de Verenigde Staten, de Europese Unie en China.