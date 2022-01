VS zoekt gas voor Europa in geval van oorlog Rusland en Oekraïne

Russische troepen tijdens een militaire oefening in de buurt van Rostov, in het zuiden van Rusland nabij de grens met Oekraïne. De Russen zouden een grote troepenmacht aan het opbouwen zijn in het grensgebied. Beeld AP

Ongeveer twee derde van het gas dat in de Europese Unie wordt gebruikt komt uit Rusland. Een deel van de pijpleidingen tussen Europa en Rusland loopt bovendien door Oekraïne. Als de aanvoer van Russisch gas stokt, bijvoorbeeld door sancties of gevechtshandelingen of doordat Rusland de gaskraan dichtdraait, wordt de huidige energiecrisis versterkt. Dat zal economische problemen veroorzaken, maar kan ook maatschappelijke onrust aanwakkeren, vrezen de Amerikanen. In verschillende Europese landen is de afgelopen maanden geprotesteerd tegen de hoge gasprijzen.

Volgens de ingewijden heeft de Amerikaanse regering de bedrijven gevraagd waar in geval van nood snel extra gas vandaan kan worden gehaald. Ook wilde ze weten in hoeverre gasvelden langer in gebruik kunnen blijven door bijvoorbeeld onderhoud aan installaties uit te stellen en of de energieleveranciers mogelijkheden hebben om hun export te vergroten. De bedrijven waren echter weinig optimistisch dat het met de huidige krapte op de gasmarkt mogelijk is het Russische gas te vervangen, aldus de bronnen.

Welke energiebedrijven benaderd zijn is niet bekend. De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de afgelopen tijd opgelopen. Rusland heeft duizenden troepen verzameld in het grensgebied met zijn buurland Oekraïne. Het Westen vreest een inval door Rusland, maar volgens Moskou is dat onterecht.