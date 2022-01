VS zoekt gas voor Europa in geval Rusland Oekraïne binnenvalt

Russische troepen tijdens een militaire oefening in de buurt van Rostov, in het zuiden van Rusland nabij de grens met Oekraïne. De Russen hebben een grote troepenmacht opgebouwd in het grensgebied. Beeld AP

Dat meldt persbureau Reuters. Ongeveer twee derde van het gas dat in de Europese Unie wordt gebruikt, komt uit Rusland. Een deel van de pijpleidingen tussen Europa en Rusland loopt bovendien door Oekraïne.

Als de aanvoer van Russisch gas stokt, bijvoorbeeld door sancties of gevechtshandelingen of doordat Rusland de gaskraan dichtdraait, wordt de huidige energiecrisis versterkt. Dat zal economische problemen veroorzaken, vrezen de Amerikanen, maar kan ook maatschappelijke onrust aanwakkeren.

Welke energiebedrijven zijn benaderd, is niet bekend. Volgens Reuters heeft de Amerikaanse regering vrijdag gevraagd waar in geval van nood snel extra gas vandaan kan worden gehaald. De bedrijven zouden hebben laten weten dat het, gezien de huidige krapte op de gasmarkt, niet zal meevallen het Russische gas te vervangen.

Oplopende spanningen

De spanning tussen Rusland en het Westen is de afgelopen maanden snel opgelopen. Naar schatting honderdduizend Russische militairen hebben zich verzameld in het grensgebied met buurland Oekraïne. Over die licht ontvlambare situatie wordt op allerlei niveaus overlegd tussen de Russen en het Westen, maar zonder succes.

Sterker: de taal vanuit het Kremlin wordt steeds dreigender. Volgens de Oekraïense overheid is er intussen al een oorlog gaande – een hybride oorlog, die onder meer online wordt uitgevochten. De regering in Kiev meldt zondag dat het bewijs heeft dat de cyberaanval die Oekraïne vorige week trof, is uitgevoerd door de Russen.

Moskou ontkent de aanval. En het zegt óók geen geheime operatie voor te bereiden die als excuus zou kunnen dienen voor een Russische inval. Het Amerikaanse ministerie van Defensie waarschuwde vrijdag voor zo’n ‘operatie onder valse vlag.’