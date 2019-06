VS wil militaire steun 'op grond' in Syrië

Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Beeld ANP

Dat zegt Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, tegen de Volkskrant.

Nederland had ‘heel scherpe kritiek’ op de Amerikaanse aankondiging eind vorig jaar over de terugtrekking uit Syrië, zegt Hoekstra. “Dus we zijn optimistisch dat de Nederlanders na deze retoriek en deze kritiek zullen doorpakken en bijdragen aan wat volgens hen nodig is in Syrië. Het is geen wederopbouwmissie,” benadrukt Hoekstra.

Nederland heeft wel speciale eenheden die kunnen opereren in Noord-Syrië, die een bijdragen zouden kunnen leverden aan het door de Amerikanen beoogde ‘veiligheidsmechanisme’. Het is nog wel de vraag onder welk mandaat zulke eenheden zouden moeten opereren. Volgens Hoekstra is er geen mandaat van de VN nodig. Grondtroepen kunnen als het aan hem ligt onder hetzelfde mandaat opereren waarmee Nederlandse F-16's IS voorheen bestreden boven Irak en Syrië.