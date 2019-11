VS wijzigt standpunt over kolonies Israël na veertig jaar

Beeld AFP

Het is een koerswijziging van het Amerikaanse standpunt dat al in 1978 werd geformuleerd. Destijds stelde het ministerie dat de kolonies die Joodse activisten in de bezette gebieden stichten “in strijd zijn met het internationaal recht.” Dit klopt gezien de regels die in het internationale recht gelden voor hoe met een veroverd en bezet gebied moet worden omgegaan. De veroveraar mag die niet koloniseren door de eigen bevolking ‘er neer te zetten’.

Pompeo zei in een toespraak op maandagavond dat de betiteling van Joodse nederzettingen als illegaal, de pogingen om vrede te bereiken tussen Israëli’s en Palestijnen geen goed doet.

Voor de Palestijnen is de bezetting en de steeds verder gaande kolonisatie door Israël van bezet grondgebied, inclusief het Arabische Oost-Jeruzalem, het voornaamste obstakel voor een vredesregeling.

Zesdaagse Oorlog

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog. Er wonen nu meer dan 600.000 Israëlische kolonisten in meer dan tweehonderd nederzettingen. De Palestijnen zien beide gebieden als onderdeel van een toekomstige onafhankelijke staat.

Het nederzettingenbeleid van Israël is zeer controversieel. In december 2016 heeft de VN-Veiligheidsraad Israël opgeroepen een einde te maken aan alle nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem.

Reacties Israël en Palestijnen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het Amerikaanse besluit over de bouw van Israëlische nederzettingen geprezen als een correctie van een “historisch verkeerde beslissing.” “Dit beleid weerspiegelt de historische waarheid dat het Joodse volk geen buitenlandse kolonisten in Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever) zijn,” zei Netanyahu.

Israël blijft bereid om vredesonderhandelingen met de Palestijnen te beginnen. Maar ze blijven elk argument afwijzen dat de nederzettingen illegaal zijn, aldus Netanyahu. De Palestijnen reageerden furieus. Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas zei dat het Amerikaanse besluit “volledig in strijd is met het internationale recht.”