VS vreest snelle toename kernwapens in China, ook met het oog op Taiwan

Een militaire parade in Peking in 2019, bij de viering van het 70-jarige bestaan van de Volksrepubliek. Beeld EPA

Aan het eind van dit decennium zou China volgens het gisteren gepubliceerde jaarrapport van het Pentagon minstens duizend kernkoppen hebben. In eerdere schattingen werd nog verwacht dat China tegen 2030 ‘maar’ 400 nucleaire wapens zou hebben.

Ook met duizend kernkoppen valt de Chinese voorraad in het niet bij die van Rusland (6250 raketten volgens het Stockholm International Peace Research Institute) en de Verenigde Staten (5500 kernkoppen). Niettemin baart de toename Washington zorgen, met name vanwege de oplopende spanningen omtrent VS-bondgenoot Taiwan.

China beschouwt Taiwan als afvallige provincie en heeft te kennen gegeven het eiland zo nodig met geweld te willen inlijven. Het Pentagon verwacht niet dat China daarbij de kernwapens zou inzetten – althans, niet ongeprovoceerd. Het nucleaire arsenaal dient volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie vooral om de VS af te schrikken, zodat dat land het wel uit het hoofd laat Taiwan te helpen.

Hypersonische raketten

China benadrukt dat het alleen uit verdedigingsmotieven handelt en het weigert zich te binden aan verdragen om de aanleg van kernkoppen te beperken, met als argument dat het veel minder van de wapens dan Rusland en de VS heeft.

Het jaarrapport van het Pentagon komt een week nadat generaal Mark Milley, de hoogste militair van de VS, zijn zorgen heeft geuit over tests die China zou hebben uitgevoerd met een nieuw raketsysteem. China ontkent, maar volgens de generaal heeft het land afgelopen zomer twee hypersonische raketten getest, momenteel zo’n beetje de heilig graal in de wapenwedloop. Die raketten, die de VS ook met man en macht probeert te ontwikkelen, zijn zo snel en wendbaar, dat ze schier onmogelijk zijn te onderscheppen.