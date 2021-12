VS: ‘Rusland staat klaar om Oekraïne binnen te vallen’

Een Oekraïense militair tijdens een militaire oefening nabij de grens van de door Rusland geannexeerde Krimregio. Beeld REUTERS

“We weten niet of Poetin al besloten heeft tot een inval, maar hij heeft er alles voor klaargezet,” zei Blinken na de bijeenkomst in de Letse hoofdstad Riga.

Blinken herhaalde de woorden van Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo, die eerder had gezegd dat de situatie langs de Russisch-Oekraïense grens alle aanleiding geeft tot ‘zeer ernstige zorg’. Blinken noemde niet alleen de ongeziene en onaangemelde Russische troepenopbouw, maar ook de enorme stoot propaganda-activiteiten op sociale media de afgelopen 24 uur.

“We hebben dit allemaal eerder gezien,” zei Blinken, doelend op de Russische inval in 2014 en de daaropvolgende annexatie van de Krim. “Mocht Rusland het pad van de confrontatie kiezen, dan zullen we in overleg met onze bondgenoten onmiddellijk zeer stevig antwoorden.”

Blinken doelde op zware economische sancties. “Ik zie bij hen grote solidariteit en vastberadenheid.”

Sancties

Vooralsnog hoopt de Amerikaan, die donderdag zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov spreekt, dat het zover niet komt. Blinken: “Ook Poetin heeft al gezegd dat er geen alternatief is voor het Minskoverleg. Laat hij dat dan hervatten.” Dat overleg gaat over de toekomst van Oekraïne.

Ook Navo-topman Stoltenberg riep op tot hervatting van de dialoog en herhaalde dat Rusland voor eventuele agressie ‘een hoge prijs’ zal betalen in de vorm van zware politieke en economische sancties.

Aan het begin van het beraad in Riga vroeg de Oekraïense minister Dmitro Koeleba (Buitenlandse Zaken) de Navo om ‘een afschrikkingspakket’ van militaire steun en een sanctiepakket voor te bereiden om Rusland van een aanval af te houden. Blinken ging daar niet specifiek op in, maar maakte duidelijk dat de sancties al klaarliggen.

De Verenigde Staten zijn al weken in nauw overleg met bondgenoten, en met Oekraïne, maar op het hoogste niveau ook met Rusland, zo verzekerde hij. Verder herhaalde hij wat Stoltenberg dinsdag al zei: dat er wel een verschil is tussen een aanval op een Navo-land – dat dan bijna automatisch militaire bijstand krijgt van alle bondgenoten – en een aanval op een partnerland, waarvoor die bijstandsverplichting niet geldt. Stoltenberg: “We moeten waakzaam blijven, maar ook proberen escalatie te voorkomen.”