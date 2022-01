VS op weg naar eerste zwarte vrouw als opperrechter

Rechts: Rechter Stephen Breyer. Beeld REUTERS

Biden zei dat bij de officiële aankondiging van rechter Stephen Breyer te stoppen bij het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington. Breyer geldt als een van de drie liberale rechters in het negenkoppige rechtscollege, dat wordt gedomineerd door conservatieve rechters. Biden kan er nu voor zorgen dat de liberale minderheid niet nog kleiner wordt. Hij had al tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd een zwarte vrouw voor te dragen als er een post zou vrijkomen.

De 83-jarige Breyer werd in 1994 benoemd, nadat hij was voorgedragen door president Clinton. Breyer sprak zich als opperrechter uit voor abortusrechten, toegang tot gezondheidszorg en homorechten. Ook plaatste hij vraagtekens bij de doodstraf.

Meerderheid

Het Hooggerechtshof heeft het laatste juridische woord over alle omstreden onderwerpen inclusief abortus, wapenbezit en immigratie. In 2020 overleed de progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg, die op voordracht van de Republikeinse president Trump werd vervangen door de ultraconservatieve Amy Coney Barrett. Daarmee kregen de opperrechters van behoudender snit een duidelijke meerderheid.