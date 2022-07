VS: Journaliste vanuit Israëlische positie gedood, geen opzet

Shireen Abu Akleh werd in mei doodgeschoten terwijl ze verslag deed van een Israëlische militaire operatie in de Palestijnse stad Jenin. Beeld Guy Smallman / Getty Images

Het onderzoek werd mogelijk nadat de Palestijnen het projectiel aan de Amerikanen hadden overhandigd. De deskundigen benadrukken geen definitieve conclusie te kunnen trekken omdat de fatale kogel erg beschadigd is. Het onderzoek was in een Israëlisch laboratorium onder Amerikaans toezicht, meldt Israël.

Palestijnse autoriteiten hoopten dat kon worden vastgesteld of het Israëlische leger verantwoordelijk is en toonden zich verbolgen over het resultaat van het onderzoek. Ze zeggen dat Israël de waarheid tracht te verbergen over wat er is gebeurd. En de familie van Akleh twittert ‘stomverbaasd’ te zijn.

Onlangs meldden de Verenigde Naties nog dat Akleh is doodgeschoten door een Israëlische soldaat. Zij baseerden zich op onderzoek en informatie van het Israëlische leger en de Palestijnse openbaar aanklager.

De journaliste werkte voor de Arabische nieuwszender al-Jazeera. Ze deed verslag van een Israëlische militaire operatie in de Palestijnse stad Jenin in bezet gebied toen ze werd doodgeschoten. Ze droeg op de bewuste 11 mei een kogelwerend vest met duidelijke vermelding dat ze van de pers was en een helm waarop stond dat ze reporter was.

Het Israëlisch-Palestijnse geruzie over de kogel komt minder dan tien dagen voor een bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever.