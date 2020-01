Drastische maatregelen moeten de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Inmiddels zijn meer dan 1300 mensen besmet geraakt en 41 personen overleden. Dertien steden zijn afgesneden van de buitenwereld, ruim 43 miljoen inwoners leven daardoor in quarantaine. Voor het eerst is het virus nu ook opgedoken in Europa. Volg de laatste ontwikkelingen in ons blog.